Je to novi Jevgenij Prigožin?

Konec junija, pet dni po neuspehu Wagnerjevega upora v Rusiji se je ruski predsednik Vladimir Putin na sestanku srečal z Jevgenijem Prigožinom in več deset Wagnerjevimi višjimi borci.

Po poročanju Kommersanta je Putin na sestanku Wagnerjevim plačancem predlagal, da se še naprej borijo pod poveljstvom človeka s klicnim znakom 'Sedoi', kar pomeni 'sivi lasje'. "Lahko bi se zbrali na enem mestu in še naprej služili. Vodila jih bi ista oseba, ki je bila ves čas njihov pravi poveljnik," je dejal Putin, Njegovemu predlogu so po besedah Putina prikimali mnogi tam prisotni.

Sedoi je klicni znak Andreja Troševa, upokojenega ruskega polkovnika, enega od ustanoviteljev in člana skupine Wagner, je zapisano v dokumentih o sankcijah, ki sta jih objavili Evropska unija in Francija.

Sankcije Evropske unije, povezane z razmerami v Siriji, podrobno opredeljujejo Trošev položaj vodje štaba operacij skupine Wagner v Siriji, ki je podpirala sirski režim. "Andrej Trošev je neposredno vpleten v vojaške operacije skupine Wagner v Siriji. Posebej je bil angažiran na območju Deir ez-Zorja. Kot tak ključno prispeva k vojnim prizadevanjem Bašarja al Asada," piše v dokumentih.

Med njegovimi sodelavci je domnevni ustanovitelj skupine Wagner Dimitrij Utkin, nekdanji častnik ruske vojaške obveščevalne službe GRU, piše CNN. Trošev je povezan tudi s poveljnikoma skupine Aleksandrom Sergejevičem Kuznecovom in Andrejem Bogatovom je nekdanji uslužbenec posebnega odreda za hitro ukrepanje Severozahodnega zveznega okrožja ruskega notranjega ministrstva in vojni veteran v Čečeniji in Afganistanu.

Za službovanje v Afganistanu je bil Trošev odlikovan z dvema redoma rdeče zvezde – odlikovanjem Sovjetske zveze za izjemne zasluge. Za zasluge v operacijah v Čečeniji je bil odlikovan z dvema redoma za hrabrost in medaljo reda zaslug za domovino 2. stopnje, poročajo ruski mediji.

Trošev je bil tudi med povabljenimi na sprejem v Kremlju decembra 2016. Fotografija se je leto dni kasneje pojavila v ruskih medijih in prikazuje Putina poleg Troševa in Dimitrija Utkina, ki oba nosita več medalj.

Andrei Troshev (2nd from L) is the head of Wagner. Utkin (R) the poster boy. 2015: "Utkin despondently complains to Troshev that he has lost count of how many casualties his unit has suffered, and begs to be recalled back to Russia for fear of being killed by his own soldiers." pic.twitter.com/Q9lZJKwqYZ