Zakaj se Rusinje bojijo pripadnikov zloglasnega Wagnerja

Številni morilci in posiljevalci so z vstopom v Wagner, pa tudi v druge skupine plačancev in celo v rusko redno vojsko, lahko iz zaporov zakorakali na prostost. Družine umorjenih in žrtve njihovega nasilja so seveda zdaj ogorčene in prestrašene. Foto: Reuters

V vrstah ruske zasebne vojske Wagner so se v Ukrajini v zameno za prostost bojevali tudi številni ruski zaporniki. Zlasti Rusinje, ki so bile žrtve nasilnih moških, se bojijo, da se bodo nekdanji zaporniki vrnili v domače kraje in znova prinesli val umorov, posilstev in nasilja.

Umor Rusinje Vere Pehteleve, to je leta 2020 umoril njen nekdanji fant Vladislav Kanjus, je bil tako grozljiv, da je celo v Rusiji, kjer je nasilje nad ženskami pogosto prezrto, povzročil medijsko ogorčenje, piše britanski medij Guardian.

Morilec na prostosti

Kanjus je Vero pred smrtjo mučil nekaj ur. Preiskovalci so na njenem telesu našli kar 111 ran. Zaradi grozljivega umora je bil Kanjus lani poleti obsojen na 17 let zapora. Toda devet mesecev pozneje je mama umorjene Vere Pehtelove dobila anonimno sporočilo na platformi WhatsApp. V sporočilu je bila fotografija moškega v uniformi in pripis: "Kanjus je na prostosti in se bojuje v Ukrajini."

Zdi se, da je Kanjus eden od deset tisoč zapornikov, ki jim je bila odpisana kazen v zameno za vsaj šest mesecev vojskovanja v Ukrajini. Večina zapornikov je pristala v vrstah zasebne vojske Wagner, ki jo je vodil ruski milijarder Jevgenij Prigožin. Pozneje so pod podobnimi pogoji ruske zapornike novačile tudi druge ruske skupine plačancev in celo redna ruska vojska.

Vrnitev zločincev v kraje, kjer so zagrešili umore

Iz Rusije prihajajo poročila, da so številni nekdanji zaporniki preživeli vojno v Ukrajino in se vrnili v svoje domače kraje, kjer so znova zagrešili kazniva dejanja oziroma ustrahovali ljudi. Med osvobojenimi zaporniki so bili številni obsojeni zaradi nasilja nad ženskami.

Eden takšen je Vjačeslav Samoilov iz majhnega mesta na severu Rusije, ki je marca 2021 umoril 33-letno Olgo Šljamino ter pozneje razkosal in skril njeno truplo. Aprila 2022 je bil obsojen na devet let in sedem mesecev zapora, zdaj pa je po treh mesecih bojevanja v Ukrajini očitno na prostosti, piše Guardian. Vadim Tehov, ki je leta 2019 v južnem ruskem mestu Vladikavkaz ubil 22-letno Regino Gagijevo, bi moral biti v zaporu do leta 2035, a je bil po bojih v Ukrajini pomiloščen in se je vrnil v Vladikavkaz.

Prestrašene Rusinje

Obstajajo tudi tisti, ki so bili zaprti zaradi posilstva ali nasilja nad žrtvami, ki so še vedno žive in se zdaj počutijo znova ogrožene. "Prejeli smo toliko sporočil od ljudi, ki so prestrašeni, zlasti s podeželja. Vedo, da če se moški, ki so jih mučili, vrnejo iz te vojne in jih spet začnejo pretepati ali celo ubijati, policija ne bo naredila ničesar, ker zdaj na te moške gledajo kot na heroje, ne na posiljevalce ali morilce," je dejala ruska aktivistka za pravice žensk Alena Popova.

"Vračajo se v razmere, ko bodo zdaj oni postavljali pravila igre. Vsi so izjemno travmatizirani, nihče ne dela z njimi, da bi jih socializiral, in mislim, da bo sledil val umorov, posilstev in nasilja v družini," je za Guardian še povedala Popova.

Se bo Kanjus poskušal maščevati družini umorjene Vere?

V primeru Kanjusa se družina žrtve boji, da bi se lahko vrnil in se poskušal maščevati za njihova prizadevanja, da so primer izpostavili v javnosti v času sojenja. Ker družina ni želela molčati, je primer odmeval v javnosti, policija, ki se ni odzvala na večkratne klice sosedov na pomoč, pa je bila celo obsojena zaradi malomarnosti.

"Zdaj jo je strah zase," je dejal Vladimir Pehtelev o svoji svakinji, Verini materi. "Kaj če bo videla Kanjusa v Kiselevsku, kako hodi po ulici? Seveda jo skrbi, da bi se lahko poskušal maščevati za kampanjo, ki jo je izvedla družina."