To je ukrajinska reka, do katere se želijo prebiti Rusi

Na območju ob ukrajinski reki Oskil (izvira v Rusiji, kjer je znana kot Oskol) so lani že potekali spopadi med Ukrajinci in Rusi. Na fotografiji iz lanskega oktobra vidimo v bojih poškodovani most čez reko Oskil.

Na območju ob ukrajinski reki Oskil (izvira v Rusiji, kjer je znana kot Oskol) so lani že potekali spopadi med Ukrajinci in Rusi. Na fotografiji iz lanskega oktobra vidimo v bojih poškodovani most čez reko Oskil. Foto: Guliverimage

Dolgo napovedovana in pričakovana ukrajinska protiofenziva, ki jo je Kijev sprožil v začetku junija, po slabih dveh mesecih ni prinesla kakšnih velikih uspehov. Za nemško televizijo ntv je avstrijski polkovnik in vojaški analitik Markus Reisner trenutni položaj na fronti opisal kot "bedo vojne izčrpavanja".

Kot prva svetovna vojna v letih 1915 in 1916

Reisner vojno v Ukrajini primerja s prvo svetovno vojno. Trenutni položaj na fronti v Ukrajini ga spominja na tistega v prvi svetovni vojni leta 1915. Zdi se mu tudi, da bo v bližnji prihodnosti vojna v Ukrajini videti kot prva svetovna vojna leta 1916. Pri tem zlasti izpostavlja taktiko napadov z udarnimi četami, ki jo uporabljata obe strani.

Obe strani skušata iztrgati ozemlje iz rok sovražnika z majhnimi, obvladljivimi enotami v kombinaciji s topništvom, pojasnjuje Reisner. Po njegovem mnenju ima tukaj več težav Ukrajina, saj njena vojska nima dovolj veščin za usklajevanje pehotnih in topniških napadov. Poleg tega Ukrajini primanjkuje letal in raket zemlja-zemlja dolgega dosega, s katerimi bi lahko napadala ruske enote globoko v zaledju.

Ruska obrambna taktika

Po Reisnerjevih besedah ​​se ukrajinske težave začnejo pri izvidništvu, ker da imajo Rusi zaradi uporabe na tisoče izvidniških dronov zelo dobro sliko o položaju na frontni črti. Z droni Rusi tudi motijo ukrajinske komunikacije in jim delno prisluškujejo. Poleg tega Rusi drone uporabljajo tudi za napade na ukrajinske enote.

Ruske sile so območje ob reki Oskil zasedle kmalu po izbruhu vojne. Septembra lani so območje osvobodile ukrajinske sile (na fotografiji vidimo ukrajinska vojaka na mostu čez reko Oskil). V bližnji prihodnosti utegne porečje Oskila spet postati bojišče. Foto: Guliverimage

Ruska taktika zaustavljanja ukrajinskih protinapadov je naslednja: ko Rusi opazijo premike ukrajinskih enot, na bojišče najprej pošljejo bojna letala, ki Ukrajince zasujejo s kasetnimi bombami. Ko se ukrajinske enote približajo t. i. črti iztekanja – to je črta, s katere se začne dejanski napad –, pošljejo Rusi v boj helikopterje, ki Ukrajince napadajo z nekajkilometrske varne razdalje.

Smrtonosna ruska minska polja

Ukrajinske enote, ki se jim uspe prebiti, potem pridejo pod ogenj ruskega topništva in brezpilotnih letal. Hkrati ukrajinske enote pridejo na zelo gosto zaminirano območje. Tudi če Ukrajincem uspe razminirati del bojišča, Rusi v zaledju že postavljajo novo minsko polje.

Ukrajinci imajo težave tudi zaradi izgub. "Številnih vojakov, ki so pri Natu opravili šestmesečno usposabljanje, ni več," trdi Reisner. Ta je pred kratkim govoril z ukrajinskim kolegom, ki mu je povedal o uničujoči odločitvi nekega poveljnika iz rezervne sestave, ki je na minskih poljih ubil pol voda. "Morala vojakov je bila močno načeta," je Reisnerju povedal ukrajinski častnik.

Ukrajinci najuspešnejši pri Bahmutu

Kljub temu si Ukrajina še naprej prizadeva osvobajati ozemlje z napredovanjem udarnih enot. To se trenutno dogaja vzhodno in zahodno od Robotine (ta leži severno od Melitopola, ki je od februarja lani pod rusko okupacijo), blizu Velike Novosilke severno od Mariupola ob Azovskem morju in zlasti v Bahmutu.

Novinar nemškega medija Bild o ukrajinskih uspehih pri Bahmutu:

#NewsMap

The Ukrainian army liberated #Andriivka, south of Bakhmut, Russian and Ukrainian sources report accordingly. pic.twitter.com/9CWRHh1UrI — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) July 25, 2023

"Od vseh teh napadov so tisti v Bahmutu najuspešnejši," pravi Reisner in pojasnjuje, zakaj je tako. "Rusi imajo v Bahmutu težave, ker se niso mogli tako obsežno vkopati." To Ukrajincem lajša napredovanja in jim omogoči močen pritisk na ruske položaje južno in severno od Bahmuta.

Ruska ofenziva sredi ukrajinske protiofenzive

Toda po drugi strani je Rusom uspelo tudi v času ukrajinske protiofenzive zasesti nekaj ukrajinskega ozemlja, in sicer na območju Svatove, ki leži severno od Kremina in Severodonecka. Vsi ti kraji ležijo v regiji Lugansk na vzhodu Ukrajine. Tukaj so Rusi prodrli od pet do sedem kilometrov. "Zato je pričakovati, da se bodo ruski napadi tukaj še okrepili," pravi avstrijski vojaški strokovnjak.

Reisner domneva, da bodo Rusi tukaj želeli napredovati predvsem s pomočjo prve gardijske tankovske armade. Gre za elitno enoto ruske vojske, ki je v prvih mesecih vojne utrpela velike izgube. Nato so Rusi to armado osvežili in popolnili z novimi vojaki ter jih oborožili z novimi tanki T90. Cilj armade je po Reisnerjevih domnevah preboj do reke Oskil.

Novinar nemškega medija Bild o ruskih uspehih na zahodu Luganska:

Bad news from western Luhansk oblast where Russian invasion forces advanced up to 6 km and captured three more Ukrainian villages.

Advance is confirmed by both Ukrainian and Russian sources. pic.twitter.com/Qo93BN8bid — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) July 25, 2023

Porečje Oskila Ukrajinci osvobodili lani septembra

Oskil je reka, ki izvira v Rusiji in nato teče po vzhodu ukrajinske regije Harkov. Rusi so območje ob tej reki zasedli že kmalu po izbruhu vojne lani februarja, a so ga Ukrajinci osvobodili lani septembra. Takrat so Rusi tudi razstrelili jez na reki Oskil.