Ukrajinski pilot Maksim, ki pilotira jurišni helikopter mi-24, eno od zastarelih ukrajinskih letal, je povedal, da se njegova enota z zastarelo ukrajinsko opremo bori proti veliko bolje oboroženim Rusom. V pogovoru za The Times je dejal, da so ruska letala veliko boljše kakovosti kot njihova, približno tako, kot če bi primerjali mercedesa z lado nivo. Dodal je, da je bila pobita že polovica njegove enote.

Pilot Maksim in njegovi kolegi letalci letijo s sovjetsko zasnovanim helikopterjem mil mi-8, modelom, ki so ga začeli uporabljati v poznih šestdesetih letih in je veliko manj učinkovit od sodobne ruske helikopterske flote.

Zaradi slabe opreme opravijo le en napad na dan

Poleg zastarele opreme imajo tudi omejeno količino streliva. Maksim je povedal, da njegova posadka, ker nimajo dovolj raket, opravi samo en napad na dan. Dodal je, da Ukrajina nima ničesar, kar bi se lahko postavilo po robu najnovejšim ruskim modelom.

"Ruska letala so veliko boljše kakovosti kot naša," je za The Times razkril Maksim in dodal: "To je tako, kot če bi mercedesa primerjali z lado." Lada je poceni, zajeten in nezanesljiv ruski avtomobil iz sovjetskega obdobja.

"Rusi vedo, da jim v zraku ne moremo nič"

Rusi letijo z velikim številom naprednih bojnih letal, vključno s helikopterjem kamov ka-52, ki je zasnovan za hude bitke, medtem ko je mil mi-8 zasnovan za prevoz vojakov, ne za boj.

Pobita je bila polovica naše enote, je še povedal Maksim in sklenil: "Rusi vedo, da jim v zraku ne moremo nič".

Tudi visoki ukrajinski vojaški uradniki so pred kratkim izjavili, da so zaskrbljeni zaradi ruske "letalske in topniške premoči", najvišji general britanskega letalstva, glavni maršal štaba britanskega letalstva Rich Knighton, pa je prejšnji teden na konferenci v Londonu dejal, da se Ukrajina spoprijema z "ogromno rusko premočjo v zraku".