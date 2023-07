Rusi izvedli obsežne napade po celotni Ukrajini #vŽivo

V zadnjih 24 urah je Rusija izvedla obsežne napade po celotni Ukrajini. Guverner Jurij Malaška je povedal, da so Rusi med petkom in soboto izvedli 45 zračnih in topniških napadov v regiji Zaporožje na jugu Ukrajine, 70-krat so napadli sosednjo regijo Herson. V obstreljevanju regije Doneck je umrl en civilist. Dodatnih deset napadov z brezpilotnimi letali je bilo usmerjenih proti jugu in vzhodu, so sporočile ukrajinske zračne sile.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva



V zadnjih 24 urah je Rusija izvedla obsežne napade po celotni Ukrajini. Guverner Jurij Malaška je povedal, da so Rusi med petkom in soboto izvedli 45 zračnih in topniških napadov v regiji Zaporožje na jugu Ukrajine. Sosednjo provinco Herson so v istem obdobju napadli 70-krat z uporabo minometov, topništva, brezpilotnih letal, tankov, letalstva in večcevnih raketometov, pa je dejal guverner Oleksandr Prokudin.

V vzhodni ukrajinski regiji Doneck je v ruskem obstreljevanju umrl en civilist, je sporočil guverner Pavlo Kirilenko.

Dodatnih deset napadov z brezpilotnimi letali je bilo usmerjenih proti jugu in vzhodu, so sporočile ukrajinske zračne sile.

Južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol je danes nenapovedano obiskal Ukrajino, kjer si je že ogledal mesti Bučo in Irpin. Med obiskom se bo sestal tudi z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim, osrednja tema njunega srečanja pa naj bi bila nadaljnja južnokorejska pomoč Ukrajini.

"Predsednik si je najprej ogledal kraj pokola v mestu Buča v bližini Kijeva in mesto Irpin, kjer so bili raketni napadi osredotočeni zlasti na stanovanjska območja," so sporočili iz njegovega urada.

Yoon namerava obiskati tudi spomenik padlim v vojni, kjer bo položil venec, in se sestati z Zelenskim. Osrednja tema njunega srečanja naj bi bila nadaljnja pomoč Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Južna Koreja, deveta največja izvoznica orožja na svetu, je Ukrajini doslej dobavila izključno humanitarno pomoč. Seul namreč državam v konfliktu ne pošilja orožja, pa čeprav so ga k temu pozvale ZDA, številne evropske države pa tudi Ukrajina.

Seul je sicer večkrat namignil, da bi lahko ponovno razmislil o svoji politiki dobave orožja, a so oblasti maja zavrnile poročanja ameriških medijev o morebitni dobavi topniškega streliva Kijevu. Ob tem so v Seulu opozorili, da njihovo stališče do dobave orožja Ukrajini ostaja nespremenjeno.

Strokovnjaki opozarjajo, da je Južna Koreja v težkem položaju zaradi svojih gospodarskih vezi z Rusijo, ki je bila lani njena 15. največja trgovinska partnerica, in vpliva Moskve na Severno Korejo.