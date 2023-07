To je Putin ponudil Wagnerjevim borcem #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poudarki dneva:



7. 48 Zelenski širi mednarodno podporo varnostnim jamstvom za Ukrajino

7.20 Putin: Lahko služite v redni ruski vojski

7. 48 Zelenski širi mednarodno podporo varnostnim jamstvom za Ukrajino

Ukrajinski predsednik si prizadeva razširiti podporo varnostnim jamstvom za njegovo državo, ki so jih na nedavnem vrhu zveze Nato obljubile članice skupine G7. Tem se je od srede pridružilo še šest drugih držav, je v četrtek zvečer v svojem rednem nagovoru dejal Volodimir Zelenski.

V Litvi se je v sredo zaključilo dvodnevno zasedanje voditeljev zveze Nato, na katerem Ukrajina sicer ni dobila želenega povabila v zavezništvo, so pa članice skupine G7 Kijevu obljubile dolgoročna varnostna jamstva.

V okviru teh jamstev nameravajo ZDA, Kanada, Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija, Italija in Japonska Ukrajini med drugim zagotavljati sodobno vojaško opremo, ji pomagati pri razvoju obrambne industrije, usposabljanju sil in kibernetski obrambi.

Izjava sedmerice sicer dopušča, da se na dvostranski ravni sodelovanju pri varnostnih jamstvih pridružijo tudi druge države, in kot je v četrtek dejal Zelenski, se je za to že odločilo še šest dodatnih držav - Danska, Nizozemska, Norveška, Švedska, Španija in Češka.

Izrazil je optimizem, da se bodo podpori varnostnim jamstvom pridružile še druge države. Skupaj z ZDA bodo oblikovali seznam tistih, ki bodo pripravljene pomagati, je še dejal v nagovoru, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa.

7.20 Putin: Lahko služite v redni ruski vojski

Putin je v intervjuju za ruski dnevnik Kommersant dejal, da je Wagnerjevim plačancem ponudil, da služijo v redni ruski vojski, ponudbo pa je dal na srečanju z borci in njihovim ustanoviteljem Jevgenijem Prigožinom konec prejšnjega meseca, pet dni po tem, ko je Wagner sprožil neuspešen upor proti ruski vojaški hierarhiji.

Dejal je tudi, da morata ruski parlament in vlada razpravljati o pravnem okviru za zasebne vojske. "Wagner ne obstaja," je za časopis še dejal Putin. "Zakona o zasebnih vojaških organizacijah ni. Preprosto ne obstaja," je povedal po navedbah Reutersa.