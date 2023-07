Med jutranjim tekom ustrelili ruskega poveljnika, ki je redno objavljal na Stravi

Namestnika načelnika za mobilizacijo v mestu Krasnodar in poveljnika podmornice v ruski mornarici Stanislava Ržickega so 10. julija ustrelili med jutranjim tekom, poroča ruska tiskovna agencija TASS.

Pomemben ruski mož, čeprav je nosil tarčo na hrbtu, ni skrival, kaj počne in kje je. Svoje tekaške rezultate je namreč redno objavljal na aplikaciji Strava in tako dal jasno vedeti, kdaj, kje in koliko časa teče.

The Krasnodar commander that was fatally shot in Russia while on a run would routinely post his route on the Strava workout app. This one from recently was liked by Kyrylo Budanov: you literally can’t make this shit up pic.twitter.com/YODoWKCivB