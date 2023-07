Biden se bo srečal z Zelenskim #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

6.25 Zasedanje voditeljev Nata: na mizi trije vidiki nadaljnje podpore Ukrajini

Ukrajinska prestolnica Kijev je bila ponoči znova tarča ruskih napadov z brezpilotnimi letalniki, ki so povzročili manjšo škodo, medtem ko poročil o žrtvah ni. O opozorilih pred zračnimi napadi so poročali tudi iz drugih krajev po vsej Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Sovražnik je že drugič v tem mesecu iz zraka napadel Kijev," je na svojem računu na Telegramu sporočila vojaška uprava ukrajinske prestolnice. Dodali so, da so ruske sile napad z droni iranske izdelave verjetno sprožile iz regije Krasnodar.

Ukrajinsko notranje ministrstvo pa je sporočilo, da so v kijevski regiji našli razbitine brezpilotnega letalnika. Dodalo je, da so bila "poškodovana okna zasebnih gospodinjstev in gospodarska poslopja", da pa poročil o morebitnih žrtvah napadov ni bilo.

Tarča nočnih napadov z brezpilotnimi letalniki je bilo tudi pristaniško mesto Odesa na jugu Ukrajine, je sporočil predstavnik tamkajšnje vojaške uprave Sergij Bratčuk. Poleg tega so se opozorila pred zračnimi napadi oglasila še v regijah Mikolajev, Herson, Kirovograd, Poltava, Sumi in Harkov.

Voditelji držav zveze Nato v litovski prestolnici Vilni začenjajo dvodnevno zasedanje. Na dnevnem redu prvega dne imajo krepitev obrambne in odvračalne drže zavezništva, pri čemer bodo govorili o nadaljnji podpori Ukrajini, pa tudi o povečanju obrambnih izdatkov.

Kot je prvi poročal Politico, udeležba ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega na zasedanju ni več pod vprašajem, saj se bo ta v sredo sestal z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom.

Biden je sicer prejšnji teden v intervjuju za CNN povedal, da Ukrajina še ni pripravljena na članstvo v zavezništvu in da se mora vojna v Ukrajini končati, šele nato pa lahko Nato začne razmišljati o vključitvi Ukrajine. Napovedano srečanje Bidna z Zelenskim gre razumeti kot jasen znak enotnosti v podpori Ukrajini, še piše CNN.