Nato Ukrajini: To vam zagotavljamo #vŽivo

7.10 Voditelji Nata danes še na srečanju z Zelenskim

Potem ko so voditelji članic Nata, med njimi premier Robert Golob, v torek potrdili vzpostavitev Sveta Nato-Ukrajina, bo danes potekalo še ustanovno zasedanje tega telesa. Do zdaj sta Nato in Ukrajina sodelovala v okviru komisije, kar pomeni, da Ukrajina ni imela pravice soodločanja o skupnih vprašanjih, zdaj pa bo enakopravna s članicami zavezništva.

Popoldanskega ustanovnega zasedanja se bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Zelenski, ki je v Vilno prispel že v torek zvečer. Pred prihodom je bil sicer kritičen do negotovosti članic zavezništva pri zavezi za ukrajinsko članstvo v Natu.

Voditelji so potrdili, da bo Ukrajina postala članica zavezništva, ko bodo za to izpolnjeni pogoji. Obenem so se strinjali o poenostavitvi postopka njenega pridruževanja.

We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.



But Ukraine also deserves respect. Now, on the way to Vilnius, we received signals that…