Ruska legija, ki nasprotuje Putinu, napovedala nove operacije v državi #vŽivo

Poudarki dneva:



7.07 Legija Svoboda Rusiji načrtuje več operacij znotraj države

Legija Svoboda Rusiji, paravojaški prostovoljni bataljon, ki ostro nasprotuje ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, načrtuje več operacij znotraj države, je za britanski časnik The Observer povedal tiskovni predstavnik enote Maximilian Andronikov.

Kot je izpostavil, lahko v naslednjem mesecu pričakujemo še več presenečenj. To bo tretja operacije tega bataljona, sledili pa bosta še četrta in peta. "Imamo ambiciozne načrte. Želimo osvoboditi celotno naše ozemlje," je dodal Andronikov.

Zgodba Legije Svoboda Rusije (Legion "Svoboda Rosii" po rusko) se je začela kmalu po ruskem napadu na Ukrajino 24. februarja lani. Že 27. februarja je po navedbah ukrajinskih medijev neka celotna ruska enota (več kot sto mož) prestopila na ukrajinsko stran.

Freedom legion of Russia announces new upcoming operations 🙄



“There will be another surprise in the next month or so. This will be our third operation. After it will be the fourth and fifth. We have ambitious plans. We want to liberate our entire territory.” pic.twitter.com/1uyHLJgW63