Razkrita Prigožinova rezidenca. En detajl je še posebej srhljiv.

Med racijo, ki je po trditvah ruskega medija potekala v času Wagnerjevega upora 24. junija v Prigožinovi hiši v Sankt Peterburgu, naj bi med drugim zaplenili orožje, naboje, več potnih listov, zlate palice, lasulje različnih barv las in za okoli 110 milijonov dolarjev gotovine v različnih valutah. Po sklenitvi dogovora z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in umiku v Belorusijo so Prigožinu vso zaplenjeno imetje vrnili.

Video pertaining to the search of Yevgeny Prigozhin's properties: pic.twitter.com/AAazPzx1MC — Julia Davis (@JuliaDavisNews) July 5, 2023

Na nekaterih fotografijah je mogoče videti tudi Prigožinovo pisarno z biljardno mizo, kuhinjo in dnevno sobo. V hiši naj bi imel tudi poseben prostor za zdravstveno oskrbo, molilnico in bazen, za objektom pa parkiran helikopter.

Med najbolj srhljive najdbe spada stenska slika v enem prostoru, na kateri naj bi bile prikazane odsekane glave.

The blurred image is said to depict severed heads. This was reportedly one of the framed photos in Prigozhin's mansion. pic.twitter.com/3Y2JmIoGoc — Julia Davis (@JuliaDavisNews) July 5, 2023

Šojgu pohvalil zvestobo vojske med uporom skupine Wagner

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je medtem včeraj v svojem prvem govoru po neuspelem uporu zasebne najemniške skupine Wagner pohvalil zvestobo ruske vojske. Ob tem je dodal, da upor nikakor ni vplival na delovanje ruskih sil v Ukrajini in da te še naprej pogumno izvajajo svoje naloge, poroča STA.

"Načrti jim niso uspeli predvsem zato, ker je osebje oboroženih sil pokazalo zvestobo svoji prisegi in vojaški dolžnosti," je poudaril in dodal, da upor ni vplival na delovanje ruske vojske v Ukrajini. Prav tako je izjavil, da ruske sile v Ukrajini še naprej pogumno in nesebično izvajajo dodeljene naloge.

Šojgu v svojem govoru odgovornosti za upor ni pripisal Wagnerju in vodji skupine Jevgeniju Prigožinu, temveč je zgolj govoril o poskusu destabilizacije Rusije.

Več visokih vojaških poveljnikov izginilo iz javnosti

V zadnjih mesecih je Prigožin ruskega obrambnega ministra in načelnika generalštaba ruske vojske Valerija Gerasimova večkrat obtožil, da sta kriva za neuspehe Rusije v Ukrajini in smrt na tisoče ruskih vojakov. Po mesecih napetosti pa je nato 24. junija sprožil upor.

Ko so bili pripadniki Wagnerja od Moskve oddaljeni približno 200 kilometrov, je tiskovna služba beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka sporočila, da je ta prepričal Prigožina, naj ustavi svoj pohod. Zatem je tudi Prigožin sporočil, da so se njegove sile obrnile, češ da si ne želijo prelivanja krvi.

Ruska državna televizija je medtem le nekaj dni po uporu predvajala posnetek Šojguja med obiskom na poveljstvu ruske vojske v Ukrajini. Po mnenju strokovnjakov se je obisk verjetno zgodil še pred uporom. Več visokih ruskih uradnikov pa je od konca upora izginilo iz javnosti. Med njimi tudi Gerasimov in general Sergej Surovikin, nekdanji poveljnik ruskih sil v Ukrajini.