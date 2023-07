Je Putin dal ukaz za likvidacijo Prigožina?

V Sankt Peterburgu (takrat še Leningradu) rojeni ruski poslovnež z zaporniško preteklostjo Jevgenij Prigožin je dolgo veljal za zvestega sodelavca ruskega predsednika Vladimirja Putina. Ker je njegovo podjetje za catering oskrbovalo tudi Kremelj in je Putin obiskoval njegove restavracije, se ga je že pred leti oprijelo ime Putinov kuhar. Je tudi lastnik zasebne vojske Wagner, ki je bila že pred vojno v Ukrajini podaljšana roka Kremlja v tujini.

Wagner v Ukrajini

Ustanovitev Wagnerja je bila povezana z ruskim vpletanjem v Ukrajino leta 2014. Ker se ruska vojska ni hotela uradno oziroma vidno vplesti v spopade med Ukrajinci in proruskimi vstajniki v Donbasu, so to vlogo opravljali plačanci skupine Wagner.

A Wagner ni deloval samo v Donbasu. Povsod, kjer ni bilo zaželeno, da v tujini uradno posega ruska vojska, so prišli wagnerjevci, na primer v Sirijo, Sudan ali Mali. Wagner je imel opazno vlogo tudi v vojni v Ukrajini, zlasti v času večmesečne ruske ofenzive na mesto Bahmut v ukrajinski regij Doneck. Toda med boji za to mesto so postajali vse vidnejši spori med Prigožinom ter ruskim obrambnim ministrom Sergejem Šojgujem in načelnikom general štaba ruskih oboroženih sil Valerijem Gerasimovim.

Prigožinov uporniški "pohod pravičnosti"

Na koncu se je Prigožin 23. junija odločil za odkrit oborožen upor – zasedel je poveljstvo ruske vojske v Rostovu na Donu in svoje enote poslal proti Moskvi. Pohod proti Moskvi, ki ga je Prigožin poimenoval pohod pravičnosti, se je končal približno 200 kilometrov pred ruskim glavnim mestom, zaradi dogovora, pri katerem naj bi posredoval beloruski predsednik Aleksander Lukašenko.

Prigožina se je pred leti oprijelo ime Putinov kuhar, ker je njegovo podjetje za catering imelo pogodbo s Kremljem in je ruski predsednik obiskoval restavracije, ki so bile v lasti Prigožina. Na fotografiji iz leta 2011 vidimo Prigožina in Putina, ko je ta obiskal eno od Prigožinovih restavracij v okolici Moskve. Foto: AP / Guliverimage

Po tem dogovoru se je Prigožin z Wagnerjem lahko umaknil v Belorusijo. Izgnanstvu v Belorusijo so se lahko izognili samo tisti pripadniki Wagnerja, ki so podpisali pogodbo z ruskim obrambnim ministrstvom.

Putinov medijski stroj se je lotil Prigožina

Beloruski predsednik je takrat tudi govoril, da je Putina odvrnil od tega, da bi dal Prigožina ubiti. Seveda se postavlja vprašanje, ali je Putin samo začasno prizanesel svojemu someščanu, ki ga je ameriški politični analitik Ian Bremmer oklical za hodečega mrtveca (ang. dead man walking).

Dejstvo je, da se je Putinov propagandni medijski stroj v zadnjih dneh spravil na Prigožina. Med drugim mu očitajo, da so bila v resnici njegova podjetja in Wagner odvisna od ruskega državnega denarja oziroma denarja ruskih davkoplačevalcev ter da njegov Wagner sploh ni tako vojaško učinkovit, ker da je za zasedbo Bahmuta potreboval 225 dni, medtem ko je redna ruska vojska Mariupol zasedla v 70 dneh.

Pozivi k likvidaciji Prigožina

Poslanec ruske dume Andrej Guroljov je celo javno zahteval njegovo likvidacijo. "Trdno sem prepričan, da je treba v času vojne uničiti izdajalce! Ne glede na to, kdo kaj reče, ne glede na to, kakšne pravljice pripoveduje, je strel v glavo edina rešitev za Prigožina in Utkina," besede ruskega poslanca navaja švicarski medij watson.ch. Omenjeni Dmitrij Utkin je ustanovitelj Wagnerja in eden njegovih najpomembnejših poveljnikov.

Prigožin je bil dolga leta zvesti Putinov sodelavec. Tako je bil pred leti v ozadju dokumentarca, ki je ruske nasprotnike Putina (ti so sodelovali v demonstracijah proti volilnim prevaram v letih 2011 in 2012) očrnil kot plačance Zahoda. Let 2013 je tudi ustanovil podjetje Agencija za raziskavo interneta. To podjetje, ki je dobilo vzdevek tovarna trolov, je širilo rusko propagando na spletu in družbenih omrežjih. Prigožinovi tovarni trolov so številni očitali, da je vplivala na ameriške volivce, da so ti na predsedniških volitvah leta 2016 izvolili republikanca Donalda Trumpa. Foto: Reuters

Pred dnevi je Kirilo Budanov, šef ukrajinske obveščevalne službe, ki deluje v okviru ministrstva za obrambo, v pogovoru za spletni medij The War Zone dejal: "Vemo, da je FSB (ruska obveščevalna služba, op. p.) dobila nalogo, naj izvede atentat na Prigožina. Ali jim bo to uspelo? Bomo videli. /…/ V vsakem primeru vsi tovrstni potencialni poskusi atentatov ne bodo takojšnji. Potrebovali bodo nekaj časa, da bodo imeli ustrezne pristope in da bodo dosegli stopnjo, ko bodo pripravljeni izpeljati veliko operacijo. Toda še enkrat bi rad poudaril, da to ostaja veliko odprto vprašanje. Ali bodo uspešni pri izpeljavi tega ukaza? Ali ga bodo sploh upali izpeljati?"

Likvidacija Prigožina kot svarilo drugim?

Kot piše watson.ch, politični opazovalci Prigožinovo vstajo razumejo kot znak Putinove šibkosti, kar pa ni dobra novica za šefa Wagnerja. Putin bi namreč lahko dal likvidirati Prigožina, da bi dokazal, da je še vedno trdno na oblasti. Z odstranitvijo Prigožina bi Putin posvaril tudi vse svoje morebitne tekmece, ki morda razmišljajo o podobnem uporu.

Prigožin se je po nekaj dnevih molka spet javno oglasil ta torek, ko je v zvočnem sporočilu, objavljenem na sporočilni platformi Telegram, dejal: "Danes potrebujemo vašo podporo bolj kot kadarkoli prej. Hvala za to. Želim, da razumete, da je bil naš pohod pravičnosti izpeljan zato, da bi se bojeval proti izdajalcem in mobiliziral našo družbo."

Šef zasebne vojske Wagner je po navedbah nemškega medija focus.de še povedal: "Mislim, da smo bili zelo uspešni. Prepričan sem, da boste kmalu videli naše naslednje zmage na fronti."