Mancevič o državnem udaru v Rusiji: Putin je priznal legitimiteto uporu. Stopnjevalo se bo.

"Putin je v enem od svojih zadnjih govorov priznal financiranje skupine Wagner, s čimer je po moji oceni tudi priznal legitimiteto uporu in priznal, da gre za nek projekt, ki je nastal ob podpori Kremlja. To, kar je večina ugibala oziroma zatrjevala, je postalo meso in vino," je sobotni državni udar v Rusiji komentiral poznavalec razmer v Rusiji in Ukrajini Denis Mancevič. Meni, da se bodo tovrstni poskusi različnih struj še naprej stopnjevali in da Putinu vpliv polzi iz rok, kar je zelo nevarno z vidika potencialne državljanske vojne v Rusiji in nadzora nad jedrskim orožjem.

"Kratkoročno so se zadeve umirile do te mere, da so se pripadniki Wagnerja vsaj po večini umaknili v Belorusijo, voditelj paravojaške skupine Jevgenij Prigožin pa je nekje med Rusijo in Belorusijo," dogajanje zadnjih dni povzame Mancevič.

Kremelj bo poskušal konsolidirati vojaško obrambni blok

Po napovedi analitika je v prihodnjih tednih v Rusiji pričakovati "intenzivno razčiščevanje in poskus konsolidacije znotraj ruskega vojaško-obrambnega vrha." "Zdaj smo v neki fazi, ko bo Kremelj v naslednjih tednih poskušal konsolidirati predvsem vojaško-obrambni blok, kajti prve informacije kažejo, da pripadniki Wagnerja niso delovali samostojno, ampak da so določeni predstavniki ruske vojske in generalštaba bili vsaj seznanjeni s poskusom vojaškega udara, če ne celo vpleteni vanj," ocenjuje Mancevič.

Ob tem spomni na ruskega generala Sergeja Surovikina, nekdanjega poveljnika ruskih sil v Ukrajini, ki je po državnem udaru v Rusiji izginil neznano kam, domneva se sicer, da naj bi bil pridržan. Mancevič pove, da je Surovikin v preteklosti igral pomembno vlogo v Ukrajini, bil je častni član skupine Wagner in je imel stike s Prigožinom, kar so razkrili tudi dokumenti, ki jih je pridobil CNN.

Surovikin je bil častni član skupine Wagner. Foto: Thomas Hilmes/Wikimedia Commons

Ruski politični režim je izjemno krhek, tovrstni poskusi se bodo še stopnjevali

Gledano dolgoročno pa je sobotno dogajanje po mnenju Manceviča pokazalo, "da je ruski politični režim izjemno krhek, da hierarhija oblasti tako, kot je zamišljena, ne deluje, da je znotraj sistema, tudi znotraj varnostno obrambnih struktur, veliko različnih struj in sil, ki že obračunavajo med seboj, med seboj pa obračunavajo zato, ker želijo prevzeti večjo moč, ki na koncu koncev pomeni tudi politični in kapitalski vpliv".

"Ravno to, da gre za poskus ali pa za neko priložnost za ponovno prerazporeditev premoženja in prerazporeditev moči v Rusiji, je pravzaprav ključni razlog, da se bodo tovrstni poskusi z različnih strani še stopnjevali," ocenjuje analitik.

Putinu vpliv polzi iz rok, to je lahko zelo nevarno

Na vprašanje, ali torej Putin še obvlada dogajanje v Rusiji in ruski vojski, Mancevič odgovarja, da samo delno. "Na zunaj je sicer videti, kot da skupina Wagner deluje zelo strukturirano, v zadnjih dneh in tednih pa lahko vidimo, da so znotraj skupine Wagner tudi nekdanji visoki pripadniki obrambno-varnostnih struktur, pripadniki tajne službe FSB, pripadniki nacionalne garde, kar pomeni, da se tudi vpliv moči seli z ene strukture na drugo strukturo, ki je fluidna, ni izpostavljena nobeni hierarhiji in ni zakonodajno urejena," pojasni analitik.

"To kaže na to, da Putinu vpliv, čeprav izvira iz obveščevalnih krogov, znotraj tega bloka polzi iz rok, in to je seveda zelo nevarno z vidika potencialne državljanske vojne v Rusiji, zelo nevarno glede vprašanja nadzora nad jedrskim arzenalom in seveda tudi zelo nevarno z vidika možnosti vojaškega udara v Rusiji," še doda Mancevič.

"Ukrajinci so zelo optimistični"

Po odhodu Wagnerjeve skupine s fronte je treba opazovati tudi, kaj se bo dogajalo v Ukrajini, opozori Mancevič, saj so, kot pravi, "Wagnerjevi bojevniki igrali pomembno vlogo na posameznih delih fronte, tako z vidika bojevanja kot tudi zagotavljanja človeških virov, torej vojakov, ki so služili kot topovska hrana". Kako bo to vplivalo na ukrajinsko ofenzivo, je za zdaj še nemogoče predvideti, na resne analize je treba še počakati, bo pa na fronto zagotovo vplivalo dogajanje pretekle sobote, meni analitik in doda, da so "Ukrajinci zelo optimistični."

Skupina Wagner bo sicer glede na informacije iz Kremlja najbrž še naprej obstala, saj jo Kremelj potrebuje, predpostavlja Mancevič, bo pa, "kot lahko vidimo, delovala večinoma iz Belorusije, čeprav tudi naborniški centri v Rusiji niso bili ukinjeni." Da skupina Wagner kljub posledicam oborožene vstaje konec tedna še vedno zaposluje v svojih pisarnah po Rusiji, je za BBC potrdil tudi moški iz urada v Volgogradu. Povedal je, da lahko plačanca v primeru prijave dodelijo na območje že naslednji dan, in dodal, da je zdaj morebiten cilj Belorusija.

Borci zasebne skupine plačancev Wagner v mestu Rostov na Donu. Foto: Reuters Usoda vodje skupine Wagner Jevgenij Prigožin pa medtem po mnenju analitika ne bo odvisna od skupine Wagner. "Prigožin je navzven res obraz skupine, a obstoj le-te ni odvisen samo od njega, saj ni bil edini ključni člen v tej skupini," poudarja analitik in dodaja, da njegove poteze v Kremlju ne bodo zlahka pozabili. "Pritožbe proti Prgožinu so umaknili, ampak nedvomno ruski politični vrh, predvsem obrambni, ne bo kar tako pozabil tega ponižanja, ki so ga doživeli, tako da bo v svoji trenutni vlogi težko deloval še naprej," še pojasni Mancevič.

Prigožin je dva dni po državnem udaru po dogovoru z beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom, komur se prepisujejo zasluge za prekinitev Wagnerjevega upora, odpotoval v Belorusijo, veliko zaveznico in podpornico Rusije. "Belorusija na žalost v vojni potihoma sodeluje od prvega dne. Napadi na Ukrajino na severni fronti so se namreč zgodili tudi z območja Belorusije, in kar je treba izpostaviti, beloruska vojska že zdaj ponuja številne logistične podporne funkcije ruski vojski," o vključevanju Belorusije v vojno pove Mancevič.

"Lukašenko ni neodvisna mednarodna politična figura, ampak je finančno, gospodarsko in tudi komunikacijsko popolnoma odvisen od pomoči Kremlja," pravi Denis Mancevič. Foto: Reuters

Lukašenko se vključitve v vojno otepa kot hudič križa

Glavni razlog, da Belorusija ne vstopi v vojno, je po oceni analitika nasprotovanje javnosti, saj je javno mnenje v Belorusiji do Lukašenka in njegovih dejanj izjemno negativno nastrojeno. Lukašenko znotraj beloruske družbe legitimitete nima več od avgusta 2020, ko so upali, da bodo izvolili legitimno voditeljico države, Lukašenkovo protikandidatko Svetlano Tihanovski. "Taka poteza bi lahko pomenila dodaten revolt znotraj družbe, tako da bi Lukašenko tak manever zelo težko izpeljal brez resnih političnih posledic, zato ne preseneča, da se tega otepa kot hudič križa," pojasni Mancevič. Kljub temu meni, da obstaja veliko možnosti, da bo Lukašenko to moral narediti, saj je pritisk iz Kremlja preprosto prevelik.

Ob tem poudari, "da Lukašenko ni neodvisna mednarodna politična figura, ampak je finančno, gospodarsko in tudi komunikacijsko popolnoma odvisen od pomoči Kremlja". Kot primer izpostavi trenuten pogon beloruske nacionalne televizije, ki ga v veliki meri poganjajo ruski novinarji oziroma ruske skupine novinarjev, ki so bili jeseni 2020 prepeljani iz Rusije. Enako je tudi znotraj beloruskih tajnih služb, v pogovoru sklene Mancevič.