V zadnjih mesecih je Prigožin ruske oblasti in vojaško poveljstvo, zlasti obrambnega ministra Sergeja Šojguja in načelnika generalštaba vojske Valerija Gerasimova, večkrat obtožil za neuspehe Rusije v Ukrajini. Po mesecih napetosti je v noči na soboto sprožil upor, ruski predsednik Vladimir Putin pa je upornike, ki so z juga Rusije krenili na pot proti Moskvi, obtožil izdaje.

V zadnjih mesecih je Prigožin ruske oblasti in vojaško poveljstvo, zlasti obrambnega ministra Sergeja Šojguja in načelnika generalštaba vojske Valerija Gerasimova, večkrat obtožil za neuspehe Rusije v Ukrajini. Po mesecih napetosti je v noči na soboto sprožil upor, ruski predsednik Vladimir Putin pa je upornike, ki so z juga Rusije krenili na pot proti Moskvi, obtožil izdaje. Foto: Reuters

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



17.59 Prigožin: Cilj upora je bil preprečiti uničenje Wagnerja

16.11 Nato o pristopanju Švedske še pred julijskim vrhom

16.00 Kitajska: Upor wagnerjevcev ruska interna zadeva

15.15 V Švici okrepljene vohunske dejavnosti Rusije in Kitajske

15.00 Putin s prvim nagovorom po Wagnerjevem uporu

13.56 Ukrajinske sile naj bi osvobodile naselje v Donecku

12.33 Nemčija bo v Litvi namestila dodatnih štiri tisoč vojakov

12.06 Prigožin kljub dogovoru s Kremljem še naprej pod preiskavo

10.55 Prigožinovo letalo izginilo z radarjev

10.25 Obstreljevanje Hersona: en mrtev, sedem ranjenih, med njimi nosečnica

10.06 Rusi: Aretirali smo moškega, ki je v Ukrajino pošiljal denar za drone in vojaško opremo

10.02 "Za sestreljeno letalo in mrtve ruske pilote bo zagotovo nekdo odgovarjal"

8.46 Litva ob dogajanju v Rusiji poziva h krepitvi vzhodnega krila Nata Vilnius

7.51 Rusija z novimi napadi na regijo Zaporožje in Odeso

7.50 Biden in Trudeau Zelenskemu po uporu Wagnerja v Rusiji zagotovila nadaljnjo podporo

6.55 V enodnevni vojni ubitih 39 pilotov in drugih članov letalskega osebja ruske vojske?

6.43 Ukrajinski obrambni minister: Stvari gredo v pravo smer

17.59 Prigožin: Cilj upora je bil preprečiti uničenje Wagnerja

Prigožin je v 11-minutnem zvočnem posnetku upor Wagnerja označil za protest, s katerim je skupina želela pozvati k odgovornosti ruske uradnike, ki "so s svojimi neprofesionalnimi dejanji zagrešili ogromno napak", njegove besede povzema britanski BBC.

Prvi mož Wagnerja je poudaril, da je njegova skupina med pohodom prevzela nadzor nad vso vojaško infrastrukturo na poti, vključno z letalskimi bazami, in opozoril, da je pohod pokazal zelo resne varnostne težave v Rusiji. Obžaloval je, da je Wagner streljal na ruske letalske sile, in dodal, da so se obrnili s pohoda proti Moskvi, da ne bi prelili krvi ruskih vojakov.

Ko so bili pripadniki Wagnerja od Moskve oddaljeni približno 200 kilometrov, je tiskovna služba beloruskega predsednika sporočila, da je ta prepričal Prigožina, naj ustavi svoj pohod. Zatem je tudi Prigožin sporočil, da se njegove sile vračajo v baze, češ da si ne želijo prelivanja krvi. Enako so kasneje sporočili iz Kremlja, kjer so zagotovili, da Wagnerjevih vojakov ne bodo kazensko preganjali, Prigožinu pa naj bi dovolili odhod v Belorusijo. Tisti pripadniki Wagnerja, ki niso sodelovali v uporu, naj bi imeli tudi možnost priključitve redni vojski. Foto: Reuters

Sile Wagnerja naj bi sicer uživale podporo v mestih, skozi katera so napredovale v času upora. "V mestih so nas civilisti pričakali z ruskimi zastavami in simboli Wagnerja. Vsi so bili veseli, ko smo šli skozi," je dodal.

Prav tako pa je potrdil, da mu je beloruski predsednik Aleksander Lukašenko ponudil možnosti za nadaljnje delovanje skupine Wagner.

16.11 Nato o pristopanju Švedske še pred julijskim vrhom

Nato bo s privolitvijo Turčije še pred julijskim vrhom opravil pogovore v Bruslju na temo pristopa Švedske k severnoatlantskemu zavezništvu, je danes v Vilni povedal generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Švedska je za vstop v zavezništvo po desetletjih nevtralnosti skupaj s Finsko zaprosila maja lani. Medtem ko se je slednja vojaškemu zavezništvu že priključila, pa Švedska še čaka na zeleno luč iz Ankare in Budimpešte. Foto: STA/Katja Kodba

Stoltenberg je novinarjem v litovski prestolnici, kjer bo 11. in 12. julija potekal vrh Nata, dejal, da se je na to temo pogovarjal s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, ki se je strinjal z organizacijo sestanka.

"Na tem srečanju bodo sodelovali zunanji ministri, vodje obveščevalnih služb in svetovalci za nacionalno varnost. Cilj je doseči napredek pri dokončanju pristopa Švedske k Natu," je povedal Norvežan na čelu Nata.

16.00 Kitajska: Upor wagnerjevcev ruska interna zadeva

Kitajska vidi sobotni upor wagnerjevcev kot rusko "interno zadevo" je v nedeljo sporočila služba za odnose z javnostmi kitajskega zunanjega ministrstva. Kitajska svojo sosedo podpira pri ohranjanju nacionalne stabilnosti, so še zapisali v izjavi po srečanju kitajskega zunanjega ministra Qin Ganga z namestnikom njegovega ruskega kolega v Pekingu.

Qin in Andrej Rudenko, namestnik ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova, sta se srečala na vnaprej načrtovanem sestanku v kitajski prestolnici, kjer sta naslovila bilateralne vezi med državama in regionalna vprašanja, glede katerih si Moskva in Peking delita interes.

"Kitajska kot prijateljska soseda in vsestranska strateška partnerica v novi dobi podpira Rusijo pri ohranjanju nacionalne stabilnosti ter doseganju razvoja in blaginje," so po sestanku zapisali pri ministrstvu.

Enako stališče je tiskovna predstavnica ministrstva Mao Ning podala na današnji novinarski konferenci, pri čemer pa ni podala odgovora na vprašanje, ali sta se na to temo že pogovarjala predsednika Vladimir Putin in Ši Džinping, je razvidno iz transkripta konference na spletni strani ministrstva.

15.15 V Švici okrepljene vohunske dejavnosti Rusije in Kitajske

Švica, kjer domujejo številne mednarodne organizacije, je zaradi ruske invazije na Ukrajino postala središče za ruske in kitajske vohune, je danes v svojem letnem poročilu opozorila švicarska obveščevalna služba FIS. Dodali so, da varnostno situacijo v Švici in po svetu vse bolj oblikujejo naraščajoča rivalstva med svetovnimi velesilami.

"Rusija je porušila na pravilih temelječa red in mir v Evropi," je med drugim zapisala Zvezna obveščevalna služba (FIS), ki je zadolžena za obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti v Švici, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Učinkovitost mednarodnih forumov za ohranjanje miru in varnosti, kot so Združeni narodi ali Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, se še naprej zmanjšuje; ni znakov stabilnega novega svetovnega reda," dodaja FIS.

15.00 Putin s prvim nagovorom po Wagnerjevem uporu

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes nastopil v prvem videonagovoru, potem ko je vodja zasebne najemniške vojske Wagner Jevgenij Prigožin v noči na soboto sprožil upor proti ruskemu vojaškemu vodstvu, a ga kasneje prekinil. V njem je nagovoril mladinski forum, imenovan Inženirji prihodnosti, in pohvalil podjetja za "stabilno delovanje".

Putinov nagovor je bil poln domoljubne retorike. Putin je pohvalil "mlade, izkušene strokovnjake in kolektive" v ruskih podjetjih, rekoč, da so dosegli rast proizvodnje v najpomembnejših sektorjih za državo − tako civilnih kot vojaških, navaja britanski BBC. Foto: Reuters

Podjetja je Putin za "stabilno delovanje" državne industrije pohvalil v luči "hudih zunanjih izzivov", njegove besede povzema francoska tiskovna agencija AFP. Ni sicer jasno, kdaj in kje je ruski predsednik posnel nagovor. Domnevnega dogovora, po katerem je Prigožin prekinil svoja upor in pohod proti Moskvi, pri tem ni omenil.

13.56 Ukrajinske sile naj bi osvobodile naselje v Donecku

Ukrajinske sile so v regiji Doneck na jugu države osvobodile naselje Rivnopil, je danes na Telegramu sporočila namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar in dodala, da je Kijev od začetka poletne protiofenzive pred tremi tedni ponovno zavzel okoli 130 kvadratnih kilometrov ozemlja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Moskva je že 16. junija potrdila, da potekajo intenzivni spopadi za nadzor nad ukrajinsko vas Rivnopil. Naselje se nahaja v bližini doline reke Mokri Jali v Donecku, kjer naj bi ukrajinske sile nedavno dosegle preboj, navaja AFP.

Od začetka protiofenzive je Kijev skupno osvobodil približno 130 kvadratnih kilometrov ozemlja, od tega 17 kvadratnih kilometrov v prejšnjem tednu, je pojasnila Maljarjeva. Največ ozemlja pa je po njenih besedah Ukrajina ponovno zavzela južno od mesta Vugledar.

V Donecku se medtem nadaljujejo spopadi v okolici mest Bahmut, Liman in Avdijivka, kjer naj bi ukrajinske sile odbile več ruskih napadov. Po navedbah Maljarjeve naj bi samo v zadnjem tednu na omenjenih območjih potekalo več kot 250 spopadov. V ukrajinski regiji Zaporožje pa naj bi ukrajinske sile sprožile napade v smeri mesta Tokmak, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

12.33 Nemčija bo v Litvi namestila dodatnih štiri tisoč vojakov

Nemčija namerava v Litvi namestiti dodatnih štiri tisoč vojakov, je danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal nemški obrambni minister Boris Pistorius. Njegova napoved prihaja po tem, ko je litovski predsednik Gitanas Nauseda po sobotnem uporu ruske najemniške vojske Wagner v Rusiji v nedeljo pozval h krepitvi vzhodnega krila zveze Nato.

"Nemčija je pripravljena za stalno namestiti močno brigado v Litvi," je Pistorius dejal med obiskom v litovski prestolnici Vilnius, kjer bo 11. in 12. julija vrh zveze Nato. Po besedah nemškega obrambnega ministra bi bilo treba zgraditi dodatne objekte za namestitev vojakov.

Nemčija se je junija lani zavezala, da bo imela v primeru napada pripravljeno celotno brigado za obrambo Litve, vendar se je vlada v Berlinu do zdaj upirala stalni namestitvi večjega dela brigade v baltski državi, saj je vztrajala, da bi lahko vojake hitro prerazporedili iz oporišč v Nemčiji.

Trenutno je v Litvi nameščeno le poveljniško mesto 41. mehanizirane pehotne brigade s približno 20 pripadniki, preostali pa ostajajo na različnih lokacijah v Nemčiji. Več sto drugih nemških vojakov je že nameščenih v baltski državi kot del bojne skupine zveze Nato.

Litva je Nemčijo v preteklosti že večkrat pozvala, naj na njenem ozemlju namesti bojne enote, Pistoriusov današnji komentar pa je prva jasna izjava nemške vlade na to temo, še poroča dpa.

Nemški obrambni minister bo v Litvi prisostvoval izvedbi Natovih vojaških vaj, opravil naj bi tudi več srečanj s predstavniki zaveznic Nata. Litovsko prestolnico je danes v okviru priprav na julijski vrh zavezništva obiskal tudi generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg.

12.06 Prigožin kljub dogovoru s Kremljem še naprej pod preiskavo

Vodja zasebne najemniške vojske Wagner Jevgenij Prigožin, ki je v noči na soboto sprožil upor proti ruskemu vojaškemu vodstvu, a ga kasneje prekinil, je še vedno pod preiskavo zaradi poskusa organiziranja oboroženega upora, danes poroča ruska tiskovna agencija Tass, pri čemer se sklicuje na vir na ruskem tožilstvu.

"Kazenski postopek proti Prigožinu ni zaključen. Preiskava se nadaljuje," je po navedbah Tass dejal omenjeni vir. Po navedbah ruskega časnika Kommersant Prigožina preganjajo zaradi organizacije oboroženega upora. Omenjena tiskovna agencija navaja tudi, da so preiskovalci ruske zvezne varnostne službe FSB kazenski postopek proti Prigožinu sprožili v petek, 23. junija, potem ko je ta na Telegramu objavil posnetek, v katerem je rusko vojsko obtožil napada na njegove enote, kar je obrambno ministrstvo v Moskvi zavrnilo.

V zadnjih mesecih je Prigožin ruskega obrambnega ministra Sergeja Šojguja in načelnika generalštaba ruske vojske Valerija Gerasimova večkrat obtožil, da sta kriva za neuspehe Rusije v Ukrajini in za smrt na tisoče ruskih vojakov. Po mesecih napetosti je v noči na soboto nato Prigožin sprožil upor proti vodstvu ruske vojske. Ruski predsednik Vladimir Putin je upornike, ki so z juga Rusije krenili na pot proti Moskvi, obtožil izdaje.

Ko so bili pripadniki Wagnerja od Moskve oddaljeni približno 200 kilometrov, je tiskovna služba beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka sporočila, da je ta prepričal Prigožina, naj ustavi svoj pohod. Zatem je tudi Prigožin sporočil, da se njegove sile vračajo v tabore, češ da si ne želijo prelivanja krvi. Enako so kasneje sporočili tudi iz Kremlja, kjer so zagotovili, da Wagnerjevih vojakov ne bodo kazensko preganjali, Prigožinu naj bi dovolili odhod v Belorusijo. Tisti pripadniki Wagnerja, ki niso sodelovali v uporu, naj bi imeli tudi možnost priključitve redni vojski.

10.55 Prigožinovo letalo izginilo z radarjev

Jevgenij Prigožin je v soboto zvečer zapustil Rostov na Donu, v nedeljo zjutraj pa je njegovo letalo poletelo z enega od vojaških letališč na jugovzhodu Rusije v severozahodni smeri. Po podatkih Flightradarja je letalo Sankt Petersburg zapustilo ob 13.45 po moskovskem času in znova letelo v smeri jugovzhoda. Nato je ob 15.30 izginilo z radarskih zaslonov. Kje je trenutno vodja Wagnerja, ni jasno, jasno pa ni niti, ali je Prigožin sploh sedel na letalu.

Po dogovoru z beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom naj bi Prigožin sicer odpotoval v Belorusijo.

10.25 Obstreljevanje Hersona: en mrtev, sedem ranjenih, med njimi nosečnica

Predstavnik ukrajinske vojske Oleksandr Prokudin je na aplikaciji Telegram sporočil, da je bila v obstreljevanju Hersona ubita ena oseba, sedem je bilo ranjenih, med njimi tudi nosečnica. Dodal je, da je stanovanjska okrožja južnega mesta zadelo 17 raket.

Severovzhodno od Hersona so napadi prizadeli tudi vasi Antonivka in Burhunka, je dodal.

10.06 Rusi: Aretirali smo moškega, ki je v Ukrajino pošiljal denar za drone in vojaško opremo

Reuters poroča, da ruske varnostne sile trdijo, da so aretirale ruskega državljana, ki naj bi v Ukrajino pošiljal denar za nakup brezpilotnih letal in vojaške opreme.

10.02 "Za sestreljeno letalo in mrtve ruske pilote bo zagotovo nekdo odgovarjal"

Ruski parlamentarec Andrej Guruljov je dejal, da bodo Wagnerjevi plačanci zagotovo nosili odgovornost za sestreljeno letalo in mrtve ruske pilote.

"Obstaja zakon Ruske federacije. Naši piloti so umrli zaradi napada določenih oseb. Kdo je dal ukaz, kdo je izstrelil raketo? Zato, ne glede na to, kdo beži, kje je, verjamem, da bo Preiskovalni odbor temeljito preučil to vprašanje in sprejel odločitev," je dejal Guruljov, član obrambnega odbora državne dume.

Guruljov je pred tem poklical Prigožina, vodjo Wagnerja, in mu naročil, naj se ubije, celotno skupino plačancev pa označil za izdajalsko.

8.46 Litva ob dogajanju v Rusiji poziva h krepitvi vzhodnega krila Nata Vilnius

Litovski predsednik Gitanas Nauseda je po sobotnem uporu ruske najemniške vojske Wagner v Rusiji v nedeljo pozval h krepitvi vzhodnega krila zveze Nato. Kot je pojasnil po poročanju litovskega radia, je ta nujna zaradi dogovora, po katerem naj bi vodja Wagnerja Jevgenij Prigožin odšel v izgnanstvo v Belorusijo.

Litovski predsednik, čigar država meji na Belorusijo in rusko eksklavo Kaliningrad, je pri tem poudaril, da je Rusija velika država, jedrska sila, vsak notranji nemir pa neizogibno vpliva na varnost okoliških držav, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Dejal je še, da za zdaj nima informacij, ki bi potrjevale, da je Prigožin že v Belorusiji. Napovedal je, da bo Litva v prihodnje uporabila več obveščevalnih zmogljivosti za oceno političnih in varnostnih vidikov razmer v Belorusiji.

Prigožin je po neuspelem uporu konec tedna po posredovanju beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka po navedbah Kremlja lahko brez kazni odpotoval v Belorusijo. V nedeljo po poročanju dpa še ni bilo jasno, ali je Prigožin že na poti v sosednjo državo, ki velja za tesno zaveznico Rusije.

Litovsko prestolnico bo danes v okviru priprav na julijski vrh Nata obiskal generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg, ki se bo po napovedih sešel z Nausedo. Med drugim naj bi govorila o ruski invaziji v Ukrajini.

7.51 Rusija z novimi napadi na regijo Zaporožje in Odeso

Ruske sile so od nedelje do danes zjutraj izvedle več deset novih zračnih napadov na ukrajinsko regijo Zaporožje. Po navedbah generalštaba ukrajinske vojske je bilo pri tem ranjenih več civilistov ter poškodovanih več stavb. O ruskem zračnem napadu so danes ponoči poročali tudi iz Odese na jugu Ukrajine, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Od nedelje do danes so ruske sile po podatkih generalštaba ukrajinske vojske v Kijevu izvedle 33 zračnih napadov in 45 napadov z večcevnimi raketometi. V ruskih napadih so bili ranjeni civilisti, poškodovane so bile stanovanjske hiše, poslovne in upravne stavbe ter zasebna vozila, je razvidno iz poročila generalštaba.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Po oceni v poročilu so ruske enote poskušale ustaviti napredovanje ukrajinske vojske na območju južno od mesta Zaporožje in ponovno zavzeti izgubljene položaje. Pri tem naj bi obstreljevale najmanj 30 naselij. Informacij ni bilo mogoče neodvisno preveriti, opozarja dpa.

Zgodaj zjutraj so ruski zračni napad zabeležili tudi v Odesi ob Črnem morju. Po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform je bilo v mestu slišati več eksplozij. Podrobnosti niso navedli.

7.50 Biden in Trudeau Zelenskemu po uporu Wagnerja v Rusiji zagotovila nadaljnjo podporo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je po sobotnem uporu pripadnikov ruske najemniške vojske Wagner v Rusiji v nedeljo po telefonu ločeno pogovarjal z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom in kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem. Oba sta Kijevu zagotovila nadaljnjo podporo v boju proti ruski invaziji, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Govoril sem s predsednikom ZDA Josephom Bidnom. Pogovor je bil pozitiven in navdihujoč," je Zelenski zapisal na Twitterju. Dodal je, da sta se pogovarjala o poteku vojne v Ukrajini in procesih v Rusiji. Zelenski je ob tem v tvitu še zapisal, da mora svet pritiskati na Rusijo, dokler ne bo vzpostavljen mednarodni red. Pogovore ameriškega in ukrajinskega predsednika je potrdila tudi Bela hiša.

Zelenski je še sporočil, da sta z Bidnom govorila tudi o novi ameriški vojaški pomoči Ukrajini s poudarkom na orožju dolgega dosega. Pred julijskim vrhom zveze Nato v Vilniusu sta tudi usklajevala stališča držav.

O vojni v Ukrajini in dogajanju v Rusiji je Zelenski razpravljal tudi v telefonskem pogovoru s kanadskim premierjem Trudeaujem. Kot je sporočil Zelenski, se je Trudeau strinjal z njegovo oceno poskusa državnega udara v Rusiji in vpliva teh razmer na potek sovražnosti.

6.55 V enodnevni vojni ubitih 39 pilotov in drugič članov letalskega osebja ruske vojske?

Poskus državnega udara v Rusiji je povzročil ogromno politično škodo Vladimirju Putinu, v Rusiji pa se govori tudi o hudem vojaškem udarcu, ki ga je Prigožin zadal svojim rojakom. Po nekaterih poročilih so ruske vojaške sile v le nekaj urah izgubile kar 39 pilotov in drugih članov letalskega osebja. Spomnimo, Wagner je v prvih urah državnega udara zavzel letališče v Rostovu, glavno letališče, od koder so Rusi začeli operacije v Ukrajini.

Fragments of the Il-22 plane that was shot down yesterday by air defense of Wagner PMC.



Reportedly, 10 crew members were on board then. pic.twitter.com/D2v4j8XWyE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 25, 2023

Po poročanju ruskih vojaških računov na aplikaciji Telegram je Rusija izgubila kar šest helikopterjev, pa tudi sofisticirano letalo Il-22, ki so ga uporabljali za izvajanje bojnih operacij na velikih višinah.

Now confirmed, Wagner forces managed to down the Russian IL-22M airborne command post RA-75917 yesterday. pic.twitter.com/i8Z3nTPAt7 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 25, 2023

Vojaški analitik in politik Viktor Alksnin meni, da so bili na krovu visoki vojaški voditelji. "Mislim, da je bilo na letalu od 15 do 20 članov osebja. Vsi so umrli. Po vsem štetju je bil to najslabši dan ruskega letalstva od začetka specialne operacije," je dejal Alksnin.

Jevgenij Prigožin, vodja paravojaške skupine Wagner Foto: Reuters 6.43 Ukrajinski obrambni minister: Stvari gredo v pravo smer

Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je dejal, da je v nedeljo z ameriškim kolegom po telefonu govoril o pretresih v Rusiji, pri čemer je ruske oblasti označil za šibke in dejal, da gredo stvari "v pravo smer".

Reznikov je povzel pogovor z ameriškim obrambnim ministrom Lloydom Austinom ter dodal, da sta se pogovarjala tudi o ukrajinski protiofenzivi in ​​potrebnih korakih za krepitev ukrajinskih oboroženih sil.

"Strinjamo se, da so ruske oblasti šibke in da je umik ruskih sil iz Ukrajine najboljša možnost za Kremelj," je Reznikov zapisal na Twitterju.