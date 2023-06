Generalmajor Božič: V Rusiji poteka državni udar

Po mnenju generalmajorja Dobrana Božiča ima Jevgenij Prigožin malo možnosti, da uspe s poskusom državnega udara, kar današnje dogajanje vsekakor je. Ruski predsednik Vladimir Putin ima v rokah najverjetneje še vedno dovolj vzvodov moči, da Prigožinu in njegovi paravojaški skupini Wagner prepreči njihove namere, je dejal.

Opozoril je sicer, da nič ni zagotovljeno in da se lahko, to smo v zadnjih natanko šestnajstih mesecih vojne v Ukrajini nekajkrat že videli, v naslednjih urah in dneh zgodi še marsikaj. Dopušča tudi možnost, da gre pri poskusu državnega udara za igro ruske politične elite, vpleten bi lahko bil marsikdo.

Čeprav je generalmajor Dobran Božič mnenja, da bo Vladimirju Putinu najverjetneje uspelo zatreti poskus državnega udara, je opozoril, da je mogoče marsikaj, saj da ruskim oboroženim silam zaradi izrednega vložka v vojno v Ukrajini pojenjajo moči in da jim skoraj zagotovo primanjkuje tako mož kot opreme. Na fotografiji ruski predsednik Vladimir Putin in ruski obrambni minister Sergej Šojgu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Prigožin se, meni Božič, svoje "posebne vojaške operacije" najbrž sicer ni lotil čez noč, temveč je šlo najverjetneje za skrbno in dlje časa načrtovano akcijo. Kdo vse je vpleten, je igra ugibanja, ni pa izključeno, da Prigožinu ne pomaga kdo iz samega ruskega političnega vrha.

Poskus državnega udara, ki ga izvajajo Prigožinovi plačanci, sicer ne more biti posebno presenečenje, je dejal Božič in izpostavil dejstvo, da je bil ruski oligarh v zadnjih tednih in mesecih večkrat odkrito kritičen do ruskega vojaškega poveljstva in da je izrazil mnenje, da bi bilo treba s položajev odstraniti določene osebe.

Prigožin posebno zamero goji predvsem do generaja Sergeja Šojguja, od leta 2012 obrambnega ministra Rusije. Obtožuje ga, da je med okupacijo Ukrajine v nepotrebno smrt poslal več deset tisoč ruskih vojakov. Prigožin je danes sicer tudi napovedal, da v Moskvo z Wagnerjem prihaja tudi zato, da bi odstavil Šojguja. Putina medtem ni odkrito kritiziral nikoli.

Generalmajor Dobran Božič je mnenja, da navijanje za Jevgenija Prigožina ni bistveno drugače od navijanja za Vladimirja Putina. Gre namreč za avtoritarca, ki ga v prvi vrsti zanimata denar in vpliv, obenem pa so metode njegovih plačancev izredno krute, kar so dokazali tako v Ukrajini kot na misijah v Siriji in nekaterih afriških državah. Foto: Reuters

Možnosti, da Prigožin v primeru uspešno izvedenega državnega udara postane naslednji predsednik Rusije, so majhne, tako rekoč nične, je prepričan Božič. Dejal je, da v sodobni Rusiji podobno kot nekdaj v ruskem imperiju delujejo določeni podsistemi in da vajeti takšne države ne more prevzeti kar nekdo, temveč gre za temeljit proces. Tudi Vladimir Putin predsednik Rusije ni postal po naključju ali kot popoln novinec na ruski politični sceni, temveč je bil najverjetneje izbranec oziroma kandidat omenjenih podsistemov.

Državni udar v Rusiji je velika priložnost za Ukrajino

Generajmajor Božič verjame, da je trenutno dogajanje v Rusiji voda na mlin Ukrajini oziroma ukrajinski protiofenzivi.

Ker Rusiji grozi državni udar, je zelo mogoče, da je morala vojakov, ki okupirajo ukrajinska ozemlja, prejela velik udarec, kar lahko Ukrajinci izkoristijo za prebijanje frontne črte in pregon okupatorja nazaj proti mednarodno sprejeti ukrajinsko-ruski meji. Ukrajina ima po besedah generalmajorja trenutno na voljo 700.000 mož, z enotami, namenjenimi protiofenzivi, pa glede na razpoložljive podatke ravna preudarno.

"Pojavljala so se dramatična poročila o uničenih ukrajinskih tankih. To ni nič pretresljivega - to je vojna in v vojni je uničenje nekaj tankov nekaj samoumevnega," je še dejal Božič. Dodal je, da imajo ruski vojaki, ki se borijo v Ukrajini, skoraj zagotovo vsega "poln kufer" in da se lahko glede na potek dogodkov v Rusiji v prihodnje zgodita ali umik ali pa množična predaja ruskih vojakov Ukrajincem.

Rusko branjenje okupiranih ukrajinskih regij bo od danes morda še težje, saj se pojavljajo informacije, da naj bi vodja Čečenov Ramzan Kadirov svoje enote, ni znano, ali vse ali le del, odpoklical iz Ukrajine in jih poslal v Rostov na Donu, kjer naj bi Kadirovi borci poskusili obračunati s tam prisotnimi enotami Wagner. Foto: Reuters

Podoben scenarij se lahko zgodi tudi v Belorusiji, Kitajci si medtem manejo roke

Dobran Božič je za Siol.net še izrazil mnenje, da se lahko podoben poskus državnega udara kmalu zgodi tudi v Belorusiji. Tamkajšnji doživljenjski predsednik Aleksander Lukašenko naj bi z družino sodeč po sledenju njegovemu potniškemu letalu že odpotoval v Turčijo.

Da bi se v Belorusiji lahko odvil podoben scenarij, ko ga danes gledamo v Rusiji, so danes namignili pripadniki beloruskega odreda Kalinovski, ki se v Ukrajini bori na strani Ukrajine oziroma proti Rusiji, obenem pa odkrito nasprotuje diktatorskemu režimu Lukašenka:

Address of the Kalinouski Regiment to Belarusians pic.twitter.com/0SuXagetha — Kastus Kalinouski Regiment (@belwarriors) June 24, 2023

Kaj pa Kitajska, "tihi" zaveznik Rusije? Kitajci so bili zmagovalci že v trenutku, ko je prvi Rus 24. februarja 2022 stopil na ozemlje Ukrajine, je prepričan Dobran Božič. Rusija je po njegovih besedah trenutno gospodarsko že zelo odvisna od Kitajske, ta odvisnost pa se bo v prihodnje najverjetneje še stopnjevala. Izrazil je tudi mnenje, da Kitajci do Rusije gojijo določeno zamero, saj je ta še obdobju komunizma in Sovjetske zveze na Kitajsko gledala zviška kot na drugorazredno državo, zdaj pa so se vloge obrnile, in da bodo Kitajci iz trenutne situacije zagotovo izvlekli maksimum.