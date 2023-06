Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Surovikin, trenutno poveljnik ruskih letalskih sil, je imel v skupini Wagner svojo osebno identifikacijsko številko. Poleg njega je na tako imenovanem VIP seznamu še najmanj 30 visokih predstavnikov ruske vojske in obveščevalnih služb. Kakšne privilegije naj bi imeli VIP člani Wagnerja, po poročanju CNN ni znano. Razkritje ob tem odpira števila vprašanja o očitno močni prepletenosti redne ruske vojske in obveščevalnih služb z Wagnerjevimi plačanci.

Med uporom se je postavil na stran Moskve

Številni ruski mediji in tudi ameriški Financial Times poročajo, da je bil Surovikin aretiran, saj naj bi bil seznanjen z načrti vodje Wagnerja Jevgenija Prigožina še pred začetkom upora. Surovikin se je sicer med sobotnim uporom postavil na stran Rusije in v videonagovoru Prigožina pozval, naj konča svoj pohod proti Moskvi.

Surovikinov namestnik, generalpolkovnik Andrej Judin je sicer v preteklih dneh večkrat zanikal, da sta z njegovim nadrejenim v priporu. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je v odgovoru na vprašanje, kje se nahaja Surovikin, novinarje napotil na obrambno ministrstvo, poroča STA.

Podrejeni v njegovi prisotnosti naredil samomor

Šestinpetdesetletni Surovikin je veteran številnih konfliktov. Med drugim je sodeloval tudi v Sovjetski vojni v Afganistanu. Med neuspelim poskusom državnega udara leta 1991, ki so ga poskušali izvesti predstavniki trde linije komunistov zoper sovjetskega predsednika Mihaila Gorbačova, je poveljeval enoti, ki je ubila več protestnikov, nasprotnikov državnega udara. Za nekaj časa je končal v priporu, vendar za ta zločin ni bil nikoli obsojen.



Zaradi neusmiljenega bombardiranja sirskih mest med rusko intervencijo v nedavni državljanski vojni se ga je oprijel vzdevek General Armagedon. Med oktobrom 2022 in januarjem 2013 je bil poveljnik ruskih okupacijskih sil v Ukrajini. Nasledil ga je Valerij Gerasimov.



Leta 2004 je polkovnik Andrej Shtakal v njegovi prisotnosti naredil samomor. Zaradi Surovikinovega kritiziranja se je ustrelil, vendar preiskava ni odkrila nikakršne Surovikinove odgovornosti za dogodek.



Je poročen in je oče štirih otrok.

Kakšna usoda čaka Wagnerjeve plačance?

Skupina Wagner, katere številni pripadniki so odkriti podporniki nacizma, poimenovana pa je po najljubšem skladatelju nemškega diktatorja Adolfa Hitlerja Richardu Wagnerju, še ni dokončno razpadla, a je njenega samostojnega delovanja v Ukrajini po poskusu upora, ki je, klub temu da njihov vodja Jevgenij Prigožin trdi, da to ni bil njegov namen, zatresel oblast Vladimirja Putina, vseeno konec, poroča BBC.

Putin Prigožinu ne bo nikoli več popolnoma zaupal, saj bi pred dnevi, če bi stvari ušle izpod nadzora, lahko povzročil celo državljansko vojno, vendar bi mu pripadniki Wagnerja, ki so služili ruskim interesom tako v Ukrajini kot tudi v Siriji in številnih afriških državah, še vedno lahko prišli prav.

Putin jim je med drugim ponudil, da se pridružijo redni ruski vojski, kar je za dobro plačane Wagnerjevce manj privlačna izbira, ali pa da se pridružijo Prigožinu, ki naj bi bil v izgnanstvu v Belorusiji, čeprav se je njegovo letalo že vrnilo v Rusijo. Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko jim je tudi ponudil uporabo ene od vojaških baz. Lahko pa se Wagnerjevi plačanci odločijo tudi, da bodo preprosto odšli domov. Koliko borcev bo izbralo katero od teh treh možnosti, ni znano.

Ukrajinska vojska si bo po koncu Wagnerja vseeno nekoliko oddahnila, vendar če jim bo uspelo njihove pripadnike uspešno vključiti v svoje vrste, to ne bi pomenilo, da bi bila ruska stran oslabljena. Po pisanju BBC še največje tveganje prestavljajo morebitni prihodnji spori znotraj vrha ruske vojske, ki bi lahko slabo vplivali na moralo vojakov na terenu.