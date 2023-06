Viktor Orban: Ne, Putin zame ni vojni zločinec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Slaba ideja je, da vpletene v konflikt vabimo za pogajalsko mizo z besedami 'pridi za mizo, mi pa te bomo aretirali'," je v intervjuju za nemški Bild glede naloga za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki ga je zaradi domnevnih vojnih zločinov izdalo Mednarodno kazensko sodišče v Haagu, povedal madžarski premier Viktor Orban in dodal, da Putin zanj ni vojni zločinec.

"O vojnih zločinih lahko govorimo po vojni. Če želimo premirje in pogajanja, moramo vpletene v konflikt prepričati, da sedejo za pogajalsko mizo," je izpostavil Orban, ki se mu zato v tem trenutku zdi popolnoma neprimerno govoriti o domnevnih vojnih zločinih.

"Putinova oblast je stabilna"

"Ukrajina ni več suverena država. Nimajo denarja in lastnega orožja. Boje lahko nadaljujejo samo zato, ker jih mi na Zahodu podpiramo. To pomeni, da bo mir takrat, ko se Američani tako odločijo," je še izpostavil. Prepričan je, da je nemogoče, da bi Ukrajina zmagala v tej vojni, saj ji bo po njegovih besedah prej zmanjkalo vojakov kot Rusom.

Kot je povedal, ga zanimajo predvsem interesi Madžarske, ki pa ji vojna v Ukrajini škodi, zato si prizadeva za mir.

Glede upora skupine Wagner pa je dejal, da je ta zdaj že mimo in da je Putinova oblast stabilna. Kdor meni drugače, po Orbanovih besedah ne razume ruske strukture oblasti, ki temelji na vojski, obveščevalnih službah in policiji.

Mednarodno kazensko sodišče marca izdalo nalog za prijetje Putina

Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je marca izdalo nalog za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina zaradi domnevnih vojnih zločinov. Sumijo ga odgovornosti za nezakonite deportacije ukrajinskih otrok z okupiranih območij, so sporočili iz sodišča v Haagu. Rusija sicer ni članica ICC, zato ni jasno, kako namerava sodišče uveljaviti nalog, poroča STA.

Sodišče je sporočilo tudi, da je zaradi podobnih obtožb izdalo nalog tudi za Marijo Lvovo-Belovo, komisarko ruskega predsednika za pravice otrok.

V izjavi je zapisalo, da sta osumljena vojnega zločina nezakonite deportacije otrok iz Ukrajine v Rusijo. Pojasnilo je, da obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da je predsednik Putin individualno kazensko odgovoren za te deportacije, ki naj bi se dogajale, odkar je februarja lani začel obsežno invazijo na Ukrajino, poroča britanski BBC.

V Kijevu so izdajo naloga za aretacijo Putina pozdravili in jo označili za zgodovinsko.

Moskva je v odzivu poudarila, da nalog za aretacijo Putina nima nikakršnega pomena in da je pravno neveljaven. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je izpostavil, da "Rusija skupaj z več drugimi državami ne priznava pristojnosti tega sodišča, zato so vse tovrstne odločitve za Rusijo s pravnega vidika nične in neveljavne", poroča britanski BBC.

ICC je prvo stalno mednarodno kazensko sodišče univerzalnega značaja za pregon storilcev najhujših zločinov, kot so genocid in zločini proti človečnosti, ko jih države pogodbenice ne zmorejo ali nočejo sodno preganjati. Začelo je delovati 1. julija 2002 z uveljavitvijo rimskega statuta. Njegovo delovanje je omejeno na ozemlja držav pogodbenic oziroma njihove državljane.