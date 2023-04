Papež ob začetku obiska na Madžarskem pozval k okrevanju evropskega duha

Papež Frančišek se je ob začetku tridnevnega obiska na Madžarskem danes srečal s predsednico Katalin Novak, sestal pa se je tudi s premierjem Viktorjem Orbanom. V svojem govoru pred visokimi političnimi predstavniki in civilno družbo je pozval k okrevanju evropskega duha in enotnosti ter posvaril pred delitvami.

Madžarska predsednica je papeža Frančiška slovesno sprejela v palači Sandor v Budimpešti. Voditelja sta si izmenjala darila, Katalin Novak pa je s Frančiškom govorila v tekoči španščini, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Frančišek se je ob prihodu v palačo Sandor vpisal v častno knjigo gostov, pri čemer je znova pozval k miru. "Iz Budimpešte, mesta mostov in svetnikov, mislim na vso Evropo in molim, da bi združena in solidarna bila tudi v našem času hiša miru in prerokba dobrodošlice," je zapisal.

Sledilo je srečanje Frančiška z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom. V zvezi z Ukrajino sta pozvala k mirovnim pogovorom, medtem ko se njuni pogledi na migracije razlikujejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Orban je v preteklosti že večkrat izrazil protimigracijska stališča.

Papež je imel v nadaljevanju svoj prvi nagovor po prihodu v Budimpešto, v katerem je poudaril "potrebo po odprtosti do drugih" in posvaril pred "zapiranjem vase". Pozval je tudi k okrevanju evropskega duha in zavračanju "najstniške bojevitosti" sredi naraščajočega nacionalizma in vojne v Ukrajini, poroča AFP.

Po papeževih besedah se "navdušenje nad gradnjo miroljubne in stabilne skupnosti narodov vse bolj ohlaja", medtem ko se poudarjajo razlike in narašča nacionalizem.