Papež Frančišek se je opravičil slovenskim žrtvam spolnih zlorab

Papež Frančišek je pred baziliko svetega Petra v Vatikanu v sredo sprejel skupino ljudi iz Slovenije, ki so jih duhovniki spolno zlorabili, in se jim opravičil, poroča Delo. Delegacijo je iz Slovenije pripeljal zavod Dovolj.je pod vodstvom duhovnika Janeza Cerarja.

Na čustvenem srečanju s skupino zlorabljenih je papež spodbudil k nadaljnjemu boju, storilcem napovedal razkritje, ganljivo srečanje pa sklenil z iskrenim opravičilom žrtvam.

Papež je ob koncu splošne avdience odšel do desetčlanske slovenske skupine preživelih žrtev spolnih zlorab, njihovih svojcev in podpornikov, tik pod vhodom v baziliko svetega Petra, in iz spoštovanja do gostov iz Slovenije vstal z invalidskega vozička, poroča Delo. Med ganljivim srečanjem je z objemi in toplimi besedami preživelim vlil pogum za nadaljevanje boja proti zlu, ki mu Frančišek pravi bolezen Cerkve.

Primer Rupnik

Dogajanje v Sloveniji oziroma nedejavnost pri sistemskem spopadanju z zlorabami ni mogla ostati neopažena v Vatikanu, med drugim navaja časnik. K tovrstni opaznosti je veliko prispeval tudi primer serijskih zlorab, ki naj bi jih nad nunami zagrešil sloviti ustvarjalec mozaikov pater Marko Ivan Rupnik.

Papež Frančišek se je sicer že januarja v prvem odzivu na primer patra Marka Rupnika, jezuita in umetnika, ki ga več redovnic obtožuje zlorab, dejal, da ga je zadeva presenetila in prizadela.

Rupnik naj bi pred tremi desetletji zagrešil več spolnih zlorab redovnic ljubljanske skupnosti Loyola, v kateri je deloval. Obtožbe zoper njega so bile vložene predlani, a je pristojni cerkveni organ ugotovil, da so zastarale, in primer zaključil. Nato so lani v javnost prišle navedbe več redovnic o sistematičnih in več časa trajajočih zlorabah.

Jezuitski red je Rupniku prepovedal vsakršno javno umetniško dejavnost, zlasti v verskih objektih. Že prej so mu prepovedali vse oblike javnega duhovniškega udejstvovanja in javno komuniciranje.