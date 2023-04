Poljaki na shodih v bran nekdanjemu papežu Janezu Pavlu II.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eni so mu stopili v bran, drugi trdijo, da je za zlorabe vedel in jih celo pomagal prikrivati.

Eni so mu stopili v bran, drugi trdijo, da je za zlorabe vedel in jih celo pomagal prikrivati. Foto: Reuters

Na tisoče Poljakov se je danes v Varšavi in drugih mestih po državi zbralo na shodu v bran ugledu pokojnega papeža Janeza Pavla II., proti kateremu so bile nedavno izrečene obtožbe, da je prikrival spolne zlorabe otrok v katoliški cerkvi na Poljskem v času, ko je bil nadškof v Krakovu. Shodi potekajo ob obletnici njegove smrti pred 18 leti.

Shod v počastitev nekdanjega papeža Janeza Pavla II., ki je umrl 2. aprila 2005, so pripravile katoliške organizacije ob podpori vladajoče populistične konservativne stranke Zakon in pravičnost, med udeleženci v Varšavi pa je bil tudi obrambni minister Mariusz Blaszczak, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Kot vsak pošten človek brani svoje otroke, očeta in mater, vsa Poljska brani Janeza Pavla II.," je pisalo na enem od transparentov, ki so jih nosili udeleženci shoda. Foto: Reuters

Poljski premier Mateusz Morawiecki pa je na Twitterju zapisal, da danes "prestajamo izpit podpore resnici, ki se mora zoperstaviti lažem, obrekovanju in žalitvam".

Foto: Reuters

Neznanci v Lodžu oskrunili spomenik

V mestu Lodž v osrednji Poljski pa so neznanci oskrunili spomenik Janeza Pavla II., pri čemer so roke kipa prebarvali z rdečo barvo, na podstavek pa napisali "Maxima culpa", kar v latinščini pomeni največja krivda.

Napis s tem namiguje na knjigo z naslovom "Maxima Culpa. Janez Pavel II. je vedel" nizozemskega novinarja Ekkeja Overbeeka, ki je bila nedavno izdana na Poljskem, poroča AFP.

V knjigi in v televizijski reportaži kanala TVN je Overbeek navedel, da je Karol Wojtyla, kakor se je imenoval, preden je postal papež, kot tedanji krakovski nadškof ne samo vedel za primere spolnih zlorab med duhovniki v svoji nadškofiji, ampak jih je tudi pomagal prikrivati.

Te trditve so na Poljskem sprožile burne razprave med oblastmi in cerkvijo na eni ter liberalci in levico na drugi strani. Poljska vlada je zatrdila, da gre za napad na nekdanjega papeža.