Papež zapustil bolnišnico: Še vedno sem živ

Papeževa bolezen je sprožila vprašanja, ali bo lahko sodeloval pri bogoslužjih v velikem tednu in ob veliki noči. Foto: Reuters

Papež Frančišek je danes zapustil rimsko bolnišnico Gemelli, kjer je preživel tri noči na zdravljenju zaradi bronhitisa. Ob odhodu se je pošalil z verniki in novinarji, ki so ga čakali pred bolnišnico, in dejal, da je "še vedno živ", poročajo tuje tiskovne agencije.