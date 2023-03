Znane nove podrobnosti o papeževem zdravstvenem stanju

Papež Frančišek je preživel mirno drugo noč v rimski bolnišnici Gemelli, kjer se zdravi zaradi bronhitisa, so danes povedali viri v Vatikanu. Zdravniki so že v četrtek poročali o občutnem izboljšanju stanja 86-letnega papeža. Frančiškovo zdravje sproža vprašanja o njegovi udeležbi na bogoslužjih med prihajajočimi velikonočnimi prazniki.

Papež je "dobro okreval" in načrtovano zdravljenje se bo nadaljevalo, je v četrtek zvečer dejal tiskovni predstavnik Vatikana Matteo Bruni.

Iz Vatikana so v četrtek sporočili, da ima papež bronhitis in da prejema antibiotike. Njegovo zdravstveno stanje se je že bistveno izboljšalo, so navedli in dodali, da bi ga lahko iz bolnišnice odpustili v prihodnjih dneh.

V bolnišnico so ga sprejeli v sredo popoldne

Papeža so v bolnišnico prepeljali v sredo popoldne na že prej načrtovane preglede, nato pa so iz Vatikana sporočili, da bo zaradi okužbe dihal nekaj dni ostal na zdravljenju v bolnišnici.

Papeževa bolezen je sprožila vprašanj, ali bo lahko sodeloval pri bogoslužjih v velikem tednu in ob veliki noči, ki velja za najpomembnejši krščanski praznik. Frančišek sicer običajno vodi praznovanja, ki se začnejo ta konec tedna s cvetno nedeljo.

Na cvetno nedeljo ga bo nadomestil dekan kardinalskega zbora

Kot kaže, bo njegovo zdravstveno stanje vendarle vplivalo na prihajajoče praznike. Na cvetno nedeljo Frančišek ne bo maševal, temveč bo mašo na Trgu svetega Petra vodil kardinal Leonardo Sandri, namestnik dekana kardinalskega zbora.

"Lahko potrdim, da bom maševal na cvetno nedeljo. Seveda upam, da si bo papež opomogel in vodil liturgije kot ob drugih priložnostih, tudi če bo za oltarjem stal kardinal," je po poročanju italijanskih medijev v četrtek dejal Sandri.

Medtem se je izvedelo, da bo velikonočno mašo obhajal kardinal dekan Giovanni Battista Re, krizmeno mašo na veliki četrtek dopoldne kardinal vikar Angelo De Donatis, popoldansko mašo z obredom umivanja nog pa kardinal Mauro Gambetti, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.