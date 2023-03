Papež povedal, kaj si želi ob obletnici pontifikata #video

Argentinec Jorge Mario Bergoglio danes obeležuje deset let, odkar je bil izvoljen za papeža in si nadel ime Frančišek . Desetletnico izvolitve je obeležil s posebno mašo, prvim papeškim podkastom in več intervjuji. V enem od njih je izrazil kritiko na račun oblasti v Nikaragvi, na kar se je ostro odzval tamkajšnji predsednik Daniel Ortega.

"Zdi se mi, kot bi bilo včeraj," se je 86-letni papež spomnil svoje izvolitve v podkastu za portal Vatican News – potem ko so mu pojasnili, kaj sploh je podkast, poročajo tuje tiskovne agencije. Na vprašanje, kaj bi si želel za darilo za deseto obletnico pontifikata, je dejal, da je njegova edina želja mir, ki ga svet trenutno zares potrebuje.

Frančišek: Nisem pričakoval, da bom izvoljen za papeža

Frančišek po lastnih besedah ni pričakoval, da bo izvoljen za papeža, vendar mu je z vizijo, ki jo je napovedal že ob izvolitvi, v zadnjem desetletju uspelo temeljito spremeniti upravljanje Cerkve, vključno z ukrepanjem proti zlorabam otrok.

Prav tako je pri mnogih ljudeh spremenil dojemanje vloge papeža, saj se manj ukvarja s teologijo in več z družbenimi vprašanji, od migracij do okolja. Večkrat je bil kritičen do sodobne potrošniško naravnane družbe in se redno zavzemal za mir v svetu ter za spoštovanje človekovih pravic.

Nad njegovim pristopom nekateri niso navdušeni

Vendar nad njegovim pristopom niso navdušeni vsi, zlasti konservativno krilo Katoliške cerkve, zaradi enega od intervjujev ob deseti obletnici papeževanja pa je Frančišek postal tudi tarča kritik oblasti v Nikaragvi.

V pogovoru za argentinsko tiskovno agencijo Infobae je namreč vlado predsednika Nikaragve Daniela Ortege označil za "grobo diktaturo". Ortega, ki je že dolgo v sporu s Katoliško cerkvijo, se je v nedeljo odzval z izjavo, da razmišlja o prekinitvi diplomatskih odnosov z Vatikanom.

Papež Frančišek se je ob tem danes tudi zahvalil vernikom za vse molitve v času njegovega pontifikata in izrazil upanje, da se bodo nadaljevale. "Hvala vam, ker ste me spremljali s svojimi molitvami. Prosim, da to počnete še naprej," je zapisal na Twitterju.