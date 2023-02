Na papeževi maši več kot milijon vernikov

Številni v Kinšasi so na letališče N'dolo začeli prihajati že v torek zvečer, kjer so peli, plesali in se pripravljali na papeževo mašo.

Številni v Kinšasi so na letališče N'dolo začeli prihajati že v torek zvečer, kjer so peli, plesali in se pripravljali na papeževo mašo. Foto: Reuters

"Naj bo to primeren trenutek za vas, ki se v tej deželi imenujete kristjani, a izvajate nasilje. Gospod vam pravi, položite orožje in sprejmite usmiljenje," je dejal Frančišek in vernike pozval, naj ne podležejo delitvam.

Številni v Kinšasi so na letališče N'dolo začeli prihajati že v torek zvečer, kjer so peli, plesali in se pripravljali na papeževo mašo. Te se je po navedbah oblasti udeležilo več kot milijon ljudi, med njimi tudi predsednik Demokratične republike Kongo Felix Tshisekedi in vodilni opozicijski politiki.

Papež se bo po napovedih danes srečal še z žrtvami nasilja in številnimi predstavniki humanitarnih organizacij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Roke stran od Demokratične republike Kongo, roke stran od Afrike"

Frančišek je v Demokratično republiko Kongo prispel v torek, kjer ga je v Kinšasi pričakala množica ljudi. Po pozdravni slovesnosti ga je v predsedniški palači sprejel Tshisekedi. Tam je papež imel svoj prvi govor, v katerem je ostro obsodil gospodarski kolonializem, ki je po njegovih besedah izropal številne naravne vire te države.

"Roke stran od Demokratične republike Kongo, roke stran od Afrike. To ni teren, ki bi ga bilo treba izropati," je dejal in ob tem izpostavil pomen prizadevanj za mir v regiji. "Ne smemo se navaditi na prelivanje krvi, ki že desetletja zaznamuje to državo," je dodal.

V prestolnici Demokratične republike Kongo bo ostal do petka, nato pa bo dva dneva preživel še v Jubi, glavnem mestu Južnega Sudana, kjer se mu bodo pridružili voditelji anglikanske in škotske cerkve. Prednostna naloga Frančiškovega obiska je posredovati sporočilo miru in sprave, saj tako Demokratično republiko Kongo kot Južni Sudan pestijo družbena nepravičnost in revščina, etnično sovraštvo ter oboroženi spopadi.

Papež bi moral sicer Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan obiskati že julija lani, a so mu to preprečile težave s kolenom, zaradi katerih je zadnje mesece uporabljal invalidski voziček.