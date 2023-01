Papež podpredsednik AZS, nekatera DP v Zagrebu

Nekatera bodo potekala v Zagrebu, ker se je zrušila streha centra v Češči vasi pri Novem mestu, kjer je edina pokrita krožna 200-metrska steza v državi.

"Nobenega tekmovanja ne bomo odpovedali, bomo pa prilagodili tekmovalni spored. DP za člane bomo pripravili v Zagrebu 18. in 19. februarja, v sklopu hrvaškega prvenstva. Nekatere tehnične discipline pa bomo morali izpeljati v slovenski dvorani, najverjetneje v Celju," je povedal direktor AZS Nejc Jeraša, ki so ga imenovali za člana strokovnega sveta vlade za šport.

AZS bo podprla Benčino, nekdanjega predsednika zveze, za kandidata za izvršni odbor Evropske atletike (EA). Letos bodo morali v zvezi zaradi zahtev EA posodobiti etični kodeks in disciplinski pravilnik v skladu s pravili te mednarodne zveze.

Manjša skupina, ki je bila imenovana, bo pripravila program za otroško atletiko in spremenila tekmovalni programa za prvenstva do 16 let. Med drugim razmišljajo, da bi popestrili in pripravili primernejši program, med drugim bi bilo lahko več mnogobojev ali kakšne druge discipline, kot so bile doslej na programu.

Preberite še: