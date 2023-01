Slovenski atleti in atletinje v sredo na troboju v Beogradu

Slovenska atletska reprezentanca bo v sredo v Beogradu nastopila na troboju, na katerem bosta še gostiteljica Srbija in Hrvaška. Prvo ime ekipe bo Tina Šutej, slovenska rekorderka v skoku s palico. Lani je bila bronasta na evropskem prvenstvu in tudi na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Beogradu.

Tina Šutej, ki bo edina iz šestčlanske vrhunske selekcije 1, je lani zasedla tudi četrto mesto na SP v Oregonu ter bila tretja v seštevku diamantne lige. Zato je prejela tudi naziv najboljše slovenske atletinje 2022. Napovedala je, da bo v tej sezpni imela dva velika cilja, ko bo od 2. do 5. marca dvoransko EP v Istanbulu, ter od 19. do 27. avgusta na SP v Budimpešti. Tekma v srbski prestolnici bo začetek njene letošnje tekmovalne poti do omenjenih velikih tekmovanj.

Na 400 m bosta nastopila Agata Zupin in Lovro Mesec Košir, v skoku v višino Lia Apostolovski, v skoku s palico pa Robert Renner, ki je pred dobrim tednom dni v Zagrebu preskočil 5,40 metra in za 22 cm zaostal za svojim dvoranskim državnim rekordom iz leta 2013 (5,62 m).

V ekipi ni Jana Vukoviča, ki je med vikendom na mitingu srebrne serije svetovne turneje Astani v Kazahstanu v teku na 800 metrov s časom 1:48,72 popravil svoj dvoranski osebni rekord.

Slovenska reprezentanca je 1. februarja lani na dvoranskem troboju Hrvaške, Slovenije in Srbije v Zagrebu osvojila drugo mesto za Hrvaško in bila pred Srbijo. Slovenci so med drugim zmagali v obeh štafetnih preizkušnjah z novima državnima dvoranskima rekordoma, Tina Šutej pa je po prepričljivi zmagi v skoku s palico poskušala priti do rekorda na 4,77 metra, a ni bila uspešna. Preskočila je 4,67 metra.

Pokrita dvorana v Češči vasi pri Novem mestu pa je prvič ta troboj gostila 22. januarja 2020, ko je zmagala Slovenija, druga je bila Srbija, tretja pa Hrvaška.

* Slovenska reprezentanca na troboju v Beogradu:- člani:Anej Čurin Praprotnik (Ptuj, 60 m), Gal Kumar (Olimpija, 60 m), Lovro Mesec Košir (Mass, 400 m, 4 x 400 m), Gregor Grahovac (Mass, 400 m, 4 x 400 m), Anže Svit Požgaj (Slovan, 800 m, 4 x 400 m), Žiga Jan (Kladivar, 800 m, 4 x 400 m), Teodor Majcenovič (Velenje, 1500 m), Tilen Dobnikar (Triglav, 1500 m), Primož Kobe (Krka, 3000 m), Vid Botolin (Kladivar, 3000 m), Alen Subašić (Velenje, 60 m ovire), Jan Duhovnik (Krka, 60 m ovire), Sandro Jeršin Tomassini (Mass, višina), Tilen Delić Verstovšek (Krka, višina), Robert Renner (Mass, palica), Luka Zupanc, Viva, palica), Dino Subašič (Velenje, daljina), Nino Celec (Slovenska Bistrica, daljina), Andraž Durjavan (Krka, troskok), Filip Bizjak (Gorica, troskok), Luka Lah (Velenje, krogla), Maj Janža (Mass, 4 x 400 m); - članice:Nika Jenko (Velenje, 60 m), Kaja Debevec (Mass, 60 m), Agata Zupin (Velenje, 400 m, 4 x 400 m), Karolina Zbičajnik (Štajerska, 400 m, 4 x 400 m), Jerneja Smonkar (Velenje, 60 m, 4 X 400 m), Petja Klojčnik (Štajerska, 800 m, 4 x 400 m), Maša Holešnik (Rudar, 1500 m), Nika Fajfar (Štajerska, 3000 m), Maja Bedrač (Ptuj, 60 m ovire), Nika Glojnarič (Brežice, 60 m ovire), Lia Apostolovski (Mass, višina), Monika Podlogar (Mass, višina), Tina Šutej (Kladivar, palica), Vita Benedičič (Gorica, palica), Maja Bedrač (Ptuj, daljina), Eva Pepelnak (Kladivar, troskok), Zoja Šuštaršič (Mass, krogla), Veronika Domjan (Ptuj, krogla), Aneja Simončič (Mass, 4 x 400 m).