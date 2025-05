Novi papež Leon XIV. je športni navdušenec, še posebej obožuje ta šport

Če je bil papež Frančišek znan po svoji veliki strasti do športa ter velik ljubitelj argentinskega kluba San Lorenzo in je to pokazal tudi v času svojega papeževanja, pa bi se lahko z izvolitvijo novega papeža Leona XIV. v središču pozornosti znašel nov šport. Novi papež goji veliko strast do tenisa.

Ima se za precej solidnega amaterskega igralca

To je sveže izvoljeni papež povedal tudi pred dvema letoma v intervjuju za argentinski časopis Augustinian Order: "Sem velik oboževalec tenisa. Odkar sem zapustil Peru, sem imel malo priložnosti za igro, zato se veselim vrnitve na igrišče. Imam se za precej solidnega amaterskega igralca tenisa." Dodal je, da v prostem času rad bere, se sprehaja in potuje v nove in raznolike kraje.

Se bo novi papež udeleževal teniških turnirjev?

Njegovo izvolitev na čelo poglavarja Katoliške cerkve so razglasili celo med prestižnim teniškim turnirjem Italian Open, kar je med gledalci povzročilo pravo presenečenje. Komentatorji so izjavili: "Velika novica v Italiji danes – imamo novega papeža. Robert Prevost je bil razglašen za papeža Leona XIV. in tako postal prvi ameriški papež v zgodovini Katoliške cerkve."

Številni verniki in tudi ljubitelji tenisa se zato zdaj sprašujejo, kdo je papežev najljubši teniški igralec vseh časov in ali se bo novi papež v prihodnje celo udeležil katerega izmed večjih teniških dogodkov ali turnirjev.

Janez Pavel II. velik ljubitelj in igralec nogometa

Poleg papeža Frančiška in novoizvoljenega papeža Leona XIV. pa je imela Cerkev v zadnjih desetletjih še enega voditelja, ki je gojil globoko ljubezen do še enega svetovno priljubljenega športa. Sveti papež Janez Pavel II. je bil v rodni Poljski znan kot strasten ljubitelj nogometa. V mladosti je Janez Pavel II. rad igral predvsem na mestu vratarja.

