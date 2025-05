Trump, Biden, Obama ... Ena oseba je združila ZDA.

V ZDA in državah Latinske Amerike so v četrtek z navdušenjem pozdravili izvolitev 69-letnega ameriškega kardinala Roberta Francisa Prevosta za naslednika papeža Frančiška na položaju voditelja Katoliške cerkve. Novi papež Leon XIV. je bil rojen v Chicagu, ima pa tudi perujsko državljanstvo, saj je tam preživel več kot 20 let.

Glavni poudarki dneva:



7.00 V ZDA in Latinski Ameriki navdušeni nad izvolitvijo novega papeža Leona XIV.

6.00 Papež Leon XIV. bo danes daroval mašo v Sikstinski kapeli

"Kakšno navdušenje in kakšna velika čast za našo državo," je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal predsednik ZDA Donald Trump in dodal, da se veseli srečanja z novim papežem, kar bo zelo pomemben trenutek.

Njegov predhodnik Joe Biden, ki je bil šele drugi katoliški predsednik v zgodovini ZDA, je v sporočilu na družbenih omrežjih zapisal, naj "Bog blagoslovi papeža Leona XIV iz Illinoisa". "Z Jill mu čestitava in želiva uspeh," je sporočil Biden.

Obama in Pelosi poudarjata zgodovinski trenutek

"Z Michelle pošiljava čestitke someščanu iz Chicaga, njegovi svetosti papežu Leonu XIV. To je zgodovinski trenutek za ZDA in molila bova zanj, ko začenja sveto opravilo vodenja Katoliške cerkve in dajanja zgleda številnim ne glede na vero," pa je zapisal nekdanji predsednik Barack Obama.

Državni sekretar ZDA Marco Rubio je sporočil, da gre za trenutek globokega pomena za Katoliško cerkev, ki za milijarde vernikov po svetu ponuja obnovljeno upanje in kontinuiteto v jubilejnem letu 2025.

"Vsi upamo v uspeh njegove svetosti in njegove vizije za Cerkev. Papež Leon XIV. je dejal, da smo lahko vsi misijonarji Cerkve, ki gradi mostove in je vedno odprta za vsakogar," je sporočila nekdanja predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi, ki je kot Biden in Rubio prav tako katoliške vere.

Chicago slavi svojega papeža

Župan Chicaga Brandon Johnson je sporočil, da se je papež rodil v njegovem mestu in da gre za največji trenutek v zgodovini Chicaga. "Papež razume pomen priseljevanja. Zadnji papež Leon - Leon XIII. - je bil znan kot papež delavcev in Chicago je najbolj delavsko mesto v ZDA," je za televizijo ABC dejal Johnson.

Misijonarska preteklost novega papeža

Novi papež, 69-letni Robert Francis Prevost, je kot član reda avguštincev leta 1985 prvič obiskal Peru, kjer je leto dni delal kot misijonar v mestu Chulucanas blizu meje z Ekvadorjem. Vrnil se je leta 1988 in deset let ostal na položaju vodje semenišča v mestu Trujillo.

V ZDA se je vrnil leta 1998, papež Frančišek pa ga je leta 2014 spet imenoval na položaj apostolskega upravitelja škofije Chiclayo, kjer je leta 2015 postal škof. Frančišek ga je nato leta 2023 imenoval na položaj kardinala.

Navdušenje in kritika v Peruju

V perujski prestolnici Lima so po izvolitvi novega papeža odmevali zvonovi katedrale, poroča britanski Guardian. "Odločil se je, da bo eden izmed nas, da bo živel med nami ter v svojem srcu nosil vero, kulturo in sanje te države. Papež je Perujec, Bog ljubi Peru," je sporočila predsednica Dina Boluarte.

Prevost je sicer v preteklosti kritiziral njeno vlado, še posebej po smrti 49 protestnikov po njenem prevzemu oblasti leta 2022. Nekdanjega predsednika Alberta Fujimorija, ki so ga leta 2009 zaprli zaradi kršenja človekovih pravic in korupcije, pomilostili in spet obsodili, je pozval k opravičilu vsem žrtvam njegove vlade in naj prosi za odpuščanje, še poroča Guardian.

Latinska Amerika in Kanada pozdravljata novo poglavje

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je v odzivu na omrežju X zapisala, da Prevostevo imenovanje za papeža potrjuje humanistično zavezanost spodbujanju miru in blaginje v svetu, kanadski premier Mark Carney pa je njegovo izvolitev prav tako označil za zgodovinsko.

Lula za več solidarnosti in manj vojn

"Ne potrebujemo vojn, sovraštva in nestrpnosti. Potrebujemo več solidarnosti in več humanizma. Potrebujemo ljubezen do bližnjega, ki je temelj Kristusovega nauka," je sporočil brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva in izrazil upanje, da bo Leon XIV. nadaljeval dediščino papeža Frančiška.

Novi papež Leon XIV., ki je v prvem nagovoru po izvolitvi v četrtek zvečer izpostavil sporočilo miru, bo danes ob 11. uri v Sikstinski kapeli daroval mašo za kardinale. Po besedah predsednika Slovenske škofovske konference Andreja Sajeta je pred njim odgovorna naloga voditi Cerkev skozi številne izzive sodobne družbe.

Slovenska škofovska konferenca bo o izvolitvi novega papeža, ki prihaja iz ZDA, velik del življenja pa je preživel v Peruju, spregovorila danes na novinarski konferenci v Ljubljani. Slovenski škofje so novemu papežu že izrekli svojo vdanost.

Kardinali, zbrani na konklavu, so v četrtek zvečer v četrtem krogu glasovanja za naslednika papeža Frančiška izbrali 69-letnega ameriškega kardinala Roberta Francisa Prevosta, ki si je izbral ime Leon XIV.

"Dragi bratje in sestre, to je prvi pozdrav ponovno vstalega Kristusa. Rad bi vam izročil pozdrav miru, ki bo dosegel vaše družine in vse vas, kjerkoli ste. Naj bo mir z vami," je v svojem prvem nagovoru po izvolitvi za papeža dejal Prevost. Ob tem je pozval h gradnji mostov in se poklonil svojemu predhodniku Frančišku.

V nedeljo bo novi papež ob 12. uri z verniki na Trgu svetega Petra izrekel molitev angelovega češčenja, v ponedeljek dopoldne pa bo imel v skladu s tradicijo avdienco za novinarje, je v četrtek zvečer še sporočil direktor vatikanskega tiskovnega urada Matteo Bruni.