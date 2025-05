Tako se je na izvolitev novega papeža Leona XIV. odzval Martin Golob

Ves svet je v četrtek nestrpno čakal na to, da se bo iz Sikstinske kapele pokadil beli del, kar se nekaj po 18. uri tudi zgodilo. Svet je v četrtem krogu glasovanja dobil novega papeža, to je postal ameriški kardinal Robert Francis Prevost, ki si je nadel ime Leon XIV.

Kmalu po izvolitvi se je na svojih družbenih omrežjih odzval tudi priljubljeni slovenski duhovnik Martin Golob, sicer župnik v Grosupljem, ki je bil v svojem videu videti navdušen nad izbiro novega papeža. "Imamo novega papeža. Zelo smo veseli. Zakon! Gremo naprej!" je v posnetku navdušeno dejal Golob.

Martin Golob je v krajšem pogovoru sicer priznal, da veliko stvari o novem papežu pred njegovo izvolitvijo ni vedel, razen tistih, ki jih je o novem papežu Leonu XIV. (Robertu Francisu Prevostu) prebral iz medijev, je povedal za Siol.net.

"Vesel sem, da ga imamo. Hvala Bogu, videti je krasen gospod," je navdušeno dodal Golob.

"Novoizvoljeni papež je misijonar. Misijonarska duša pa je res duša, ki se približa ljudem, takšnim, kakršni so, in ki jim na čim bolj človeški način prinaša Boga," je še poudaril grosupeljski župnik.

Kardinali so papeža Leona XIV. s potrebno dvotretjinsko večino izbrali v četrtem krogu konklava, ime kardinala Prevosta pa se v preteklih tednih ni pogosto znašlo na ožjem seznamu imen za novega papeža, tako da je bila njegova izvolitev vsaj za večino sveta manjše presenečenje.

Martin Golob je omenil, da je bila izvolitev novega svetega očeta tudi malce skrivnostna in delo Svetega Duha. "To je vedno malo skrivnost. To je delo Svetega Duha. Noben papež ni izvoljen čisto po človeških presojah, tudi če se mogoče tako zdi. Ampak je vedno to nekako tudi tisto, kar trenutno potrebujemo. To je delo Boga, zato Cerkev že dve tisočletji živi in deluje na vso moč, ker je ne vodi človek, ampak Bog," je še povedal Golob.

