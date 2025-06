Nasmejani duhovnik Martin Golob je pred župnijsko cerkvijo v Grosuplju predstavil svojo najnovejšo knjigo, že tretjo po vrsti. Po prvi z naslovom Na spletni prižnici in drugi, ki nosi naslov 365 dni z Božjo besedo, je prišla še knjiga Na spletni prižnici 2.

V njej je ubesedenih sto najodmevnejših vlogov, ki jih Golob že skoraj sedem let ustvarja za spletni portal Aleteia. Nekateri so prepričali z globino vsebine, drugi s hudomušnostjo, tretji z zimzelenim sporočilom, osebno zgodbo ali čim drugim.

Foto: Siniša Kanižaj | Družina

"Vlogati ni vselej enostavno," je ob predstavitvi knjige povedal Martin Golob, "gledati moraš v nekaj mrtvega, kot je kamera. Gledati moraš svoj obraz, kar ni vedno zabavno. Poslušati moraš svoj glas, kar ni vedno prijetno. Pa vendar to počnem rad. Še vedno imam isti motiv – oznanjati Božjo besedo. Približati tebe, ki to gledaš in poslušaš, Bogu in približati tudi življenje duhovnika, ki poskuša delati dobro in razmišljati pošteno."

Foto: Siniša Kanižaj | Družina

Vlogi so v knjigi nanizani po časovnem zaporedju in opremljeni s fotografijo iz obdobja, o katerem govorijo, vsakega pa uvaja kratka uvertura, ki bralca pospremi v besedilo vloga oziroma mu predstavi tedanje okoliščine. Uverture je prispeval Lojze Grčman, ki z Golobom sodeluje že vrsto let in je avtor prve knjige o priljubljenem duhovniku, knjigo Na spletni prižnici 2 pa sta souredila še David Ahačič in Lejla Križanič Krk.

