Hči Anite Ogulin: Mama bi imela več samo zato, da bi lahko več dala

Posthumno je izšla (avto)biografija naše največje humanitarke Anite Ogulin. V njej ne piše o zgodbah ljudi, ki jim je pomagala, pač pa o svoji življenjski zgodbi, ki vas bo pretresla. Vsi smo jo poznali kot pozitivno žensko z velikim srcem in toplim nasmehom in le malokdo je vedel, kaj vse nosi s seboj. V knjigi pripoveduje o tem, kako se je kot majhna deklica skoraj utopila v Savi, njeno otroštvo sta zaznamovala strah in nasilje, ki mu ni uspela ubežati niti v odrasli dobi. S knjigo je želela sporočiti, da je njej, kljub vsej temi, uspelo najti svetlobo in moč, da si je v življenju prizadevala za solidarno družbo in da lahko to uspe vsakomur.

Imela sta četrtke

Pisanja knjige se je najprej lotila sama, ko ji bolezen tega ni več dopuščala, ji je pomoč ponudil novinar Vasja Jager. Vsak četrtek sta se dobila pred računalnikom, on je spraševal, ona govorila. V živo se nista nikoli srečala, prehitel ju je rak.

Foto: Ana Kovač "To je ostala neizpolnjena želja. Z vsakim tednom je bila šibkejša. Dogovarjala sva se, da bi prišel k njim na vas, da bi pripeljal družino. To se na koncu ni zgodilo. Ostali so nama četrtki. Potem ko sem oddal vse tekste za Jano, sem jo poklical, zagnal snemalnik in začela sva. Veljal je dogovor, da lahko vprašam vse, ona pa je bila dovolj odkrita, da je povedala praktično vse. Ob četrtkih se je najprej razvila šibka vez, ki je, po mojem mnenju, z obeh strani prerasla v pravo prijateljstvo, ki pa žal ni doseglo vrha v osebnem stiku. Vendar je bila ta vez tako močna, da sva bila oba globoko presunjena nad procesom ločevanja, ki je ves čas spremljal to združevanje. Vedela sva, da nama ni usojeno, čeprav je bilo v načrtu, da bi septembra 2024 skupaj predstavljala to knjigo. Tega se je veselila, a je na nek način vedela, kaj se pripravlja," je na predstavitvi knjige sodelovanje z Anito Ogulin opisal novinar Vasja Jager.

Skozi leta so jo številni snubili, naj svoje izkušnje zapiše v knjigi, a verjetno niti slutili niso, da ima za napisati svojo zgodbo, pravi njena hči Karmen Ogulin. "Ta knjiga mi je odprla vrta, ki smo jih zaklenili leta nazaj. Obdobje ob izdaji knjige je zame zelo čustveno naporno, pa tudi terapevtsko, ker se o tem sploh pogovarjamo. Mama je verjetno raje reševala življenja drugih in razmišljala o njih kot o svojem. To je bila verjetno njena terapija, da je pomagala drugim, ker sebi na nek način ni mogla."

Na reševalnih nosilih se je oglasila na telefon in pomagala

Anita Ogulin je pomagala na tisoče ljudem in marsikdo danes ne bi bil tam, kjer je, če ne bi bilo nje. To, kar je počela, ni bil samo Foto: Siol.net njen hobi, ni bilo samo njeno poslanstvo, to je bilo njeno življenje. "Ko se je njej dogajalo vse to, kar je potem pomagala reševati drugim družinam, ni bilo nikogar, ki bi ji lahko pomagal. Velikokrat mi je rekla, da je bila blizu tega, da bi odšla, da bi pustila vse težave na tem svetu, pa jih ni, ker je morala skrbeti zame. Vedela je, da je življenje dragoceno, zato je bila 24 ur na dan, sedem dni v tednu, 365 dni v letu na voljo. Moja mama bi več imela samo zato, da bi lahko več dala. Mesec pred smrtjo sem poklicala rešilca in ko so jo z nosili nesli iz hiše, se je oglasila na telefon nekomu, za katerega je bilo očitno, da pomoč potrebuje bolj kot ona. Ves čas je delala, tudi na onkološkem inštitutu," o mamini dobroti pove hči Karmen Ogulin.

To razdajanje jo je tudi polnilo. V tem je našla smisel življenja in tako pomemben občutek, da je njeno življenje naredilo razliko v življenju drugega. "Zanimal jo je samo človek. Njen odnos do družbe je izhaja iz tega, da je iz prve roke videla stiske, ki jih družba povzroča ljudem, in kako se te s stopnjevanjem kapitalizma kopičijo. Bila je tista, ki je za vse nas čistila družbeno umazanijo, kjer pa se seveda skriva ogromno zlatih zrn, ki jih je odkrila. Delala je z ljudmi, ki jih je sistem zreduciral na raven kanonfutra, da lahko en odstotek ljudi še naprej ropa družbo in planet. To jo je bolelo in sporočiti je želela, da je potrebno zelo malo, da stvari spremenimo in družbo naredimo solidarnejšo," pravi Jager.

Svojo temo je spremenila v ljubezen

Naslov knjige Tako zelo vas imam rada pooseblja Anito Ogulin in katerikoli drug naslov je ne bi mogel opisati bolje. "Ta stavek povzema njeno sporočilo vsem nam. Med najinimi pogovori je to vseskozi poudarjala. Tako zelo si želim živeti, da bi lahko še toliko dobrega naredila, ker vas imam tako zelo rada. Ko bi vi vedeli, kako zelo vas imam rada. To je bil vsak peti stavek. Neverjetno je, da nekdo takšne izkušnje obrne v tolikšno ljubezen," pove Jager.

Knjiga pa ni samo temačna. Anita Ogulin je bila izredno družabna ženska, rada je pela in plesala. S prijatelji so pred 20 leti ustanovili društvo za ohranjanje prijateljstva in to je bila njena zabava v življenju. Foto: Ana Kovač