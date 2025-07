Mineva leto dni od smrti izjemne humanitarke in dolgoletne predsednice Zveze Anita Ogulin. Njeno delo in sporočilo o solidarnosti danes živijo naprej skozi dejanja tistih, ki so nadaljevali njeno pot.

Anita Ogulin je bila simbol sočutja in srčne predanosti pomoči drugim. Vse svoje življenje je brezpogojno namenila ljudem v stiski – otrokom, družinam, posameznikom, ki so jih življenjske okoliščine potisnile na rob. Nikoli ni sprejela brezbrižnosti kot normalnosti in vselej poudarjala: "Vsi smo odgovorni drug za drugega."

Na Zvezi Anita Ogulin ob prvi obletnici njenega slovesa poudarjajo, da njeno delo in sporočilo ne smeta zbledeti. Prav zato so se odločili, da njeno obletnico obeležijo z dejanji – tako, kot bi si želela sama.

Velika akcija srčnosti: zbiranje hrane in higienskih izdelkov

V Anitin spomin so na Zvezi Anita Ogulin napovedali veliko akcijo srčnosti, v okviru katere bodo med 17. in 25. julijem 2025 zbirali hrano in higienske izdelke za družine v stiski. Akcija poteka z namenom, da se nadaljuje delo, ki ga je Anita Ogulin dolga desetletja opravljala – delo za človeka in za dostojanstvo vseh.

Med 17. in 25. julijem bodo okrepljeno zbirali hrano in higienske izdelke : Materialne donacije hrane in higienskih izdelkov lahko prinesete v skladišče Zveze Anita Ogulin.

Naslov skladišča: Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Kontakt: 064 256 566

V času velike akcije srčnosti, med 17. in 25. julijem, bo skladišče odprto vsak delovnik od 8. pa vse do 18. ure.

Seznam prehranskih in higienskih izdelkov za zbiranje



Hrana z daljšim rokom trajanja:

Žita (riž, ječmen, pira, ajda ...), kis, pšenični zdrob, moka (polnozrnata, pšenična bela, pirina, ajdova …), konzerve (fižol, grah, koruza, ribe), čokoladni/marmeladni namaz, kosmiči, kava in čaj, sladkor in sol, mleko in mlečni napitki, juhe in jušne osnove, čokolino, med. Higienski pripomočki:

Zobne ščetke za odrasle in otroke, zobna pasta za odrasle in otroke, šamponi in balzami za lase, šamponi proti ušem za otroke in odrasle, otroške kreme in baby olje, milo za telo in milo za roke, damski vložki, pleničke, mokri robčki, palčke za ušesa, vata, mleko za telo, deodoranti.

Digitalna knjižica njenih misli

Ob prvi obletnici so na Zvezi izdali tudi digitalno knjižico misli Anite Ogulin, ki ponuja vpogled v njen način razmišljanja, vrednote in življenjsko modrost. Njene misli so bile vedno globoko človeške, pogosto izrečene tiho, a zato nič manj močno.

Gre za poklon ženski, ki je premikala meje mogočega – ne z močjo, ampak z neomajno vero v dobro.

Pomagate pa lahko tudi s poslanim SMS-sporočilom ANITA10 na 1919 in prispevate deset evrov v Anitin sklad, ki so ga na organizaciji ustanovili lani spomladi z namenom takojšne pomoči družinam pri poplačilu najnujnejših stroškov.