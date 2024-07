Slovo od Anite Ogulin: Redki se dotaknejo tolikšnega števila src

"Redki so posamezniki, ki se dotaknejo tolikšnega števila src, kot se jih je draga Anita. Vest o njeni smrti me je globoko prizadela. Njena prisotnost je pustila neizbrisen pečat v življenju množice ljudi, ki so jo poznali, neštetih pa se je dotaknila njena pomoč. Sočutno srce, prijaznost in predanost podpori ranljivim so navdihovali mnoge in njeno delo bo za vedno ostalo del našega spomina," je Aniti Ogulin v slovo zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar in svojcem izrekla globoko sožalje.

"Simbol slovenske dobrodelnosti"

Tudi v Fundaciji Nataše Pirc Musar, Ustanovi Alma, so se poklonili spominu na Anito Ogulin, ki je "v desetletjih delovanja postala simbol slovenske dobrodelnosti in velikega srca Slovencev in Slovenk". "Tudi za nas je bila svetilnik na številnih križpotjih dobrodelnih aktivnosti, ki je osvetljeval široko področje družbenih potreb, kjer je zaskrbljujoče stanje reševala civilna družba," so zapisali.

V Ustanovi Alma so nosilni projekt delovanja Od Alje do Žana - Čuječa srca, budni umi zasnovali prav na temelju spoznanj in raziskav, ki so tudi organizacijo Anite Ogulin in ZPM usmerile v skrb za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Projekt v celoti posvečajo njej, "da bomo ohranili njen duh in nadaljevali njeno poslanstvo". "Anita Ogulin je bila za vse nas neprecenljiv vir navdiha in moči, njena predanost in ljubezen do sočloveka pa bosta ostali večno zapisani v srcih vseh, ki smo imeli čast delati in sodelovati z njo," so zapisali.

Golob: Njena dejanja bodo pustila velike sledi

Premier Robert Golob je Anito Ogulin označil za veliko humanitarko in glas najšibkejših v naši družbi. "Njena topla beseda in požrtvovalnost, njeno neutrudno delo so mnogim dali upanje in moč. Vzgled," je zapisal, "v veliko čast mi je bilo poznati tako osebo in sodelovati z njo. Njena dejanja so in bodo v nas pustila velike sledi. Vsem svojcem in sodelavcem izrekam iskreno sožalje."

Vrečko: Ponosni smo lahko, da so med nami tako veliki ljudje

"Anita Ogulin je življenje posvetila spreminjanju sveta na bolje. S spoštovanjem, neizmernim sočutjem, energijo in vztrajnostjo je pomagala številnim družinam in posameznikom, ki so se znašli v stiskah, bila zaščitnica žensk ter v prvi vrsti otrok in mladostnikov," je zapisala ministrica za kulturo in koordinatorka Levice Asta Vrečko, "projekt Botrstvo, ena najuspešnejših humanitarnih akcij, ki se je zasidrala v naša srca, temelji na medsebojni pomoči, zagotavljanju enakih možnosti in ohranjanju človekovega dostojanstva. Ponosni smo lahko, da so med nami tako veliki ljudje, kot je bila Anita Ogulin."

"Vedno znova je poudarjala, da bi bila najsrečnejša, če njeno delo v družbi ne bi bilo potrebno. Skupaj smo se borili za kosila za otroke, za odpis dolgov najrevnejšim ter zagotavljanju sistemske pomoči družinam in otrokom," je še zapisala Vrečko, "njena neustavljiva borba in upanje za boljšo prihodnost za vsakogar naj nam bosta vsak dan znova v navdih, da ne bomo odnehali v prizadevanjih za boljšo družbo. Delo Anite Ogulin ne bo nikoli pozabljeno, njeno ime pa bo za vedno zapisano z zlatimi črkami v zgodovini."

Fajon: Izjemna humanitarka in ženska velikega srca

"Poslovila se je izjemna humanitarka in ženska velikega srca," je zapisala zunanja ministrica Tanja Fajon, "z neutrudnim delom in vztrajnim bojem za najbolj ranljive je pustila ogromen pečat. Mnoge zgodbe otroških nasmehov in vsaj za hip lepšega otroštva nosijo njeno ime."

Tonin: Pustila je neizbrisen pečat

Sožalje je svojcem Anite Ogulin izrekel tudi predsednik NSi Matej Tonin. "Anita Ogulin je s svojim sočutjem in nesebičnostjo vsem kazala pot pomoči najranljivejšim, še posebej otrokom. S svojimi dejanji je pustila neizbrisen pečat," je zapisal.

Na smrt Anite Ogulin so se odzvali tudi na Inštitutu 8. marec in jo označili za svojo zaveznico. "Kompas, ko nismo vedeli kako naprej. Žarek upanja. Dokaz, da se s trdim delom lahko spreminja svet in gradi skupnost. Ponosni smo, da smo bili del tvoje," so zapisali.