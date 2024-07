Umrla je Anita Ogulin

"Ne pomnim drugače, že otroštva ne, kot da sem pomagala ljudem," je lani v intervjuju za Siol.net povedala Anita Ogulin, dolgoletna predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje, ki so jo letos njej v čast preimenovali v Zvezo Anita Ogulin in ZPM.

"Ko mnogi več niso videli izhoda, je ponudila posluh, pomoč in oporo"

"Anita Ogulin je v slovenski družbi zasedala pomembno mesto na področju humanitarnosti, svoje življenje je brezpogojno posvetila vsem, ki so pomoč potrebovali," so ob njenem slovesu sporočili iz zveze, "s svojim delom, trudom in zavzetostjo je več kot 40 let aktivno reševala stiske otrok, mladostnikov in družin po Sloveniji. Ko mnogi več niso videli izhoda, je ponudila posluh, pomoč in oporo. Njen odziv na stiske ljudi je bil vedno takojšen, saj se je zelo dobro zavedala, kako stiske vplivajo na vedenje in ravnanje ljudi, pri reševanju pa ni nikoli obupala in je prešla marsikatero sistemsko oviro. Njena ljubezen in predanost njenemu delu nista poznala meja, kot je vedno govorila: 'Humanitarnost je moje poslanstvo, živi preko mene.'"

"Zapustila nam je neprecenljivo dediščino v obliki prepoznavne in zaupanja vredne humanitarne organizacije in srčno si želim, da bomo v sodelovanju še naprej zasledovali njeno poslanstvo, širili njene vrednote sočutja, spoštovanja in odgovornosti za šibkejše ter bili tu za otroke, mladostnike in družine v stiski," je zapisala sekretarka zveze Tanja Petek.

Anita Ogulin je bila ustanoviteljica Fundacije predsednika republike Pustimo jim sanje, mentorica na otroških parlamentih, vzgojiteljica, pedagoška vodja na letovanjih, taborih in izletih. Ustanovila je tudi štipendijski sklad za revne otroke pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, s čimer je omogočila izobraževanje številnim otrokom iz družin s finančnimi težavami.

Prek Botrstva podprli več kot 13 tisoč otrok

Bila je avtorica in soavtorica številnih programov, med katerimi izstopajo Avtobus sreče, Nikoli sam, Botrstvo v Sloveniji, Boom počitnice ter projekt Mladi in Evropa. Ti programi so pomagali prebuditi občutek sprejetosti in lastne vrednosti pri otrocih ter omogočili njihovo socialno vključenost. Program Botrstvo v Sloveniji je z njeno pomočjo omogočil podporo več kot 13 tisoč otrokom, zbranih je bilo več kot 33 milijonov evrov sredstev in v programu se je v krog solidarnosti povezalo več kot 10 tisoč botrov.

"Anita je v vseh ljudeh in vsakem sodelovanju videla vrednost in priložnost, zato sem izjemno hvaležna, da je tudi v začetni ideji Botrstva prepoznala potencial in ustvariti tako velik humanitarni program v sodelovanju z njo, je bila zame čast," je sporočila predsednica nadzornega odbora Botrstva v Sloveniji in pobudnica programa Milena Štular.

Anita Ogulin je pred dvema letoma z javnostjo delila, da je zbolela za limfomom, vse do smrti pa je kljub bolezni ostala borka za pravice neprivilegiranih. Letos je za svoje humanitarno delo prejela tudi državno odlikovanje zlati red za zasluge.

Družba je postala silno večrazredna, silno neenaka in vsak, ki zmore obvladovati svoje življenje, ki si je zagotovil dostojno življenje in eksistenco, se mi zdi, da se več ali manj zapira v svoj mehurček. Ker nekateri ne znajo reševati problemov, drugi se pa z njimi ne želijo obremenjevati. S tem, ko se zapiramo v svoj svet, ki nam ga je malce ponudila še digitalizacija, smo postali manj sočutni, manj solidarni, predvsem pa manj pozorni do drugih, do šibkejših od sebe. Anita Ogulin v intervjuju za Siol.net

