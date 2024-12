Zveza Anite Ogulin opozarja na posledice energetske revščine

Pri Zvezi Anite Ogulin so se odločili, da letošnjo decembrsko akcijo posvetijo novemu imenu organizacije in ozaveščanju ter opozarjanju na posledice energetske revščine, na tihe stiske, ki se odvijajo za štirimi stenami mnogih domov, so sporočili z zveze.

"Vstopamo v del leta, ko se stiske družin pod težo praznikov še poglabljajo. Ti za mnoge ne predstavljajo veselja, pač pa čas obupa in skrbi," so zapisali v sporočilu za javnost.

Pri Zvezi Anite Ogulin si želijo v tem času opozoriti na stiske v domovih, ki ne predstavljajo varnega zavetja kar 109 tisoč ljudem po državi. Soočajo se z energetsko revščino, nimajo primerno ogrevanega doma, zamujajo s plačili stanovanjskih stroškov in živijo v neustreznih bivanjskih razmerah. Med njimi je tudi mnogo družin z mladoletnimi otroki.

Revščina je večplastna

Na zvezi otrokom in družinam v stiski v sklopu humanitarnih programov Botrstvo v Sloveniji in Veriga dobrih ljudi nudijo celostno obravnavo. Opozarjajo, da je revščina večplastna in družinam z najnižjimi dohodki močno kroji življenje. Ob že tako visokih življenjskih stroških starši, mnogi kljub zaposlitvi, še težje redno plačujejo stroške električne energije, so poudarili.

Koordinatorica programa Veriga dobrih ljudi Živa Logar opozarja tudi, da na terenskih obiskih družin pogosto naletijo na res slabe bivanjske razmere: "Veliko družin živi v stanovanjih, ki so pogosto vlažna, mnoge se spopadajo s težavami, kot je plesen, ali pa jim zaradi slabe in dotrajane strehe zamaka domove. Zaradi energetsko slabših bivanjskih razmer tako izgubljajo dragoceno energijo in s tem se jim močno zvišajo stroški energije."

Urejene bivanjske razmere so eden ključnih dejavnikov za zdrav razvoj otroka

Poleg tega so zaradi neurejene stanovanjske problematike prisiljeni živeti tudi v objektih, ki niso primerni za zdrav razvoj otrok. Koordinatorica programa Botrstvo v Sloveniji Tina Plevnik dodaja, da so urejene bivanjske razmere eden ključnih dejavnikov za zdrav razvoj otroka, so zapisali.

Letošnji december bo za organizacijo prvi po slovesu nekdanje dolgoletne predsednice Anite Ogulin. "Kljub temu da njeno prisotnost močno pogrešamo, pa njeno neprecenljivo delo in poslanstvo v organizaciji še naprej uresničujemo z vso predanostjo. V humanitarnih programih Veriga dobrih ljudi in Botrstvo v Sloveniji še naprej pomagamo otrokom in družinam v stiski," so povzeli besede sekretarke zveze Tanje Petek.

Kot pravi, bodo zbrana sredstva v decembrski akciji razdelili med ta dva humanitarna programa, da bodo lahko v okviru različnih aktivnosti še naprej zagotavljali podporo tistim, ki jo najbolj potrebujejo.