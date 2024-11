Slovenska karitas opozarja, da se Evropa srečuje z velikimi težavami, kot so naravne nesreče in vojne, vseeno pa ne smemo pozabiti na revne in izključene. "Eden izmed velikih problemov je revščina zaposlenih, drugi pa oskrba starejših. Na teh področjih je v vsej Evropi kar nekaj primanjkljaja," je poudaril generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič.

V Evropi se spopadamo z velikimi naravnimi nesrečami. "Poplave pri nas, naslednje leto v Nemčiji, na Poljskem, na Balkanu, v Španiji, potresi v bližini, tudi to od nas terja nek nov pogled, da ob velikih stiskah seveda ne pozabimo na tiste manjše, nevidne," je dodal Peter Tomažič na današnjem novinarskem zajtrku. Meni, da lahko s pomočjo ob manjših stiskah okrepijo solidarnost, dobrodelne in humanitarne organizacije pa morajo imeti v mislih širok spekter stisk.

V Karitas si želijo, da bi vsak človek, tudi tisti, ki ne more biti na trgu dela, lahko delal in imel dostojanstvo. "Želimo si tudi kakšno spremembo v slovenski zakonodaji, ki bi to omogočala. Da ljudje lahko delajo in od tega dostojno živijo, je največ, kar lahko človek naredi za svoje življenje in sprejetost v svojem okolju," je prepričan.

"Da ljudje lahko delajo in od tega dostojno živijo, je največ, kar lahko človek naredi za svoje življenje in sprejetost v svojem okolju," je prepričan Peter Tomažič. Foto: STA Spomnil je, da je vojna v Ukrajini trenutno s humanitarnega vidika nekoliko pozabljena, vendar tam številni ljudje živijo v nemogočih razmerah. "Karitas si prizadeva, da bi pomagala invalidnim otrokom, ki so v tem trenutku v Ukrajini še posebej ranljivi," je opozoril.

Veliko ljudi s težavami v duševnem zdravju

Tomažič ocenjuje, da je revščina tudi v Sloveniji še vedno tabu. "Zdi se, kot da je tukaj vse urejeno in da govorimo samo o Afriki in vojnih območjih, vendar je kljub obilju veliko izključenih, niti ni nujno, da so materialno revni, so pa izključeni, nimajo glasu, živijo sami," je opozoril. Dodal je, da ima veliko ljudi težave v duševnem zdravju.

Slovenska karitas je članica organizacije Caritas Europa z njimi sodeluje predvsem na področju mednarodne pomoči in dela mladih. "Predstavnik Slovenske karitas je v izvršnem odboru evropske Karitas in prinaša glas mladih, ker Caritas Evropa hoče slišati tudi mlade," je dejal. Meni, da se v današnji družbi glas mladih sicer ne sliši dovolj, a da je treba mlade razumeti, ponotranjiti njihove želje ter jim dati možnost, da so ustvarjalni in inovativni.

Generalna tajnica evropske Karitas Maria Nyman pa je danes povedala, da želijo predvsem vplivati na evropske politike. Trenutno so dejavni na področju migracij, socialnega vključevanja in socialne ekonomije, skrbijo za humanitarne akcije in sodelovanje nacionalnih evropskih Karitas. "V središču poskušamo ohranjati človeka in njegovo dostojanstvo," je poudarila.