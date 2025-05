"Ne gre le za to, da pomagamo najranljivejšim – gre za to, da celotna družba deluje bolje, ko poskrbimo za vse," je ob začetku srečanja s predstavniki humanitarnih in socialnih organizacij poudaril predsednik vlade Robert Golob. Po njegovih besedah socialna država ni zgolj del programa ali fraza, temveč način delovanja skupnosti. Srečanje je potekalo v okviru tedna prostovoljstva, pobudo zanj pa je dal premier sam, da bi – kot je dejal – prisluhnil tistim, ki so vsak dan v stiku z ljudmi.

Golob je izpostavil potrebo po krepitvi socialnih mrež za različne skupine prebivalstva: "Prisluhnil sem vsem predlogom in skupaj jih bomo skušali pretvoriti v konkretne ukrepe. Tako bomo omogočili, da bo življenje v Sloveniji boljše za vse." Golob se je nevladnim organizacijam zahvalil za njihovo predanost in poudaril, da je vlada pripravljena poslušati ter okrepiti zavezništvo."Veselim se tega partnerstva, ker vem, da bo ne le poskrbljeno za tiste s potrebo po pomoči, ampak da bo celotna družba bolje delovala," je dejal premier.

Pobude s terena: pokojnine, hrana, stanovanja

Predstavniki humanitarnih organizacij so vladi predstavili vrsto predlogov, ki izhajajo iz vsakdanjih stikov z ljudmi. Ana Žerjal, predsednica Rdeča križa Slovenije, je predlagala zvišanje zagotovljene pokojnine na 785 evrov, saj bi to po njihovem mnenju zmanjšalo število upravičencev do socialne pomoči. Predlagali so tudi ureditev sistema razdeljevanja še uporabne hrane iz trgovin ter ureditev stabilnega financiranja v luči nove zakonodaje o donirani hrani. Rdeči križ približno sto tisoč ljudem že pomaga s hrano, oblačili in učnimi pripomočki. Novi zakon pa predvideva, da bodo morale trgovine obvezno razdeliti še uporabno hrano, kar pomeni občutno povečanje obsega dela in stroškov za humanitarne organizacije, so poudarili.

Mojca Kepic iz Slovenske karitas je poudarila, da Karitas že zdaj sodeluje z več kot 80 trgovskimi središči in letno razdeli več kot 500 ton hrane. Ob tem pa se soočajo z visokimi stroški, zato si želijo sistemske podpore države pri kritju logistike in skladiščenja. Breda Krašna iz Zveze prijateljev mladine Slovenije je kot eno največjih stisk izpostavila enostarševske družine, ki se vse pogosteje obračajo po pomoč. Predlagali so razširitev subvencioniranja bivanja v dijaških domovih in celovit pregled sistema socialnih transferjev. Opozorila je tudi na dolgotrajno zanemarjanje duševnega zdravja otrok po epidemiji.

Karitas že zdaj sodeluje z več kot 80 trgovskimi središči in letno razdeli več kot 500 ton hrane. Ob tem pa se soočajo z visokimi stroški, zato si želijo sistemske podpore države pri kritju logistike in skladiščenja. Foto: Daniel Novakovič/STA

Neenakosti, spregledane skupine in male zmage

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je izpostavila, da imajo otroci in najstniki iz privilegiranih okolij kar 70 odstotkov več možnosti za uspeh. Po njenih besedah je zato nujno, da začnemo ukrepati že danes, če želimo družbo, v kateri bodo imeli vsi enake možnosti za življenje. "Če hočemo imeti družbo, ki ima možnost dvojnega življenja, je treba začeti prav ta dan," je dejala in dodala, da je treba posebno pozornost nameniti samozaposlenim, mladim in materam samohranilkam, saj jih sistemske neenakosti pogosto prizadenejo na poseben način.

Nika Kovač: Če hočemo imeti družbo, ki ima možnost dvojnega življenja, je treba začeti prav ta dan. Foto: Daniel Novakovič/STA

Direktor Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij Goran Forbici je izrazil zadovoljstvo nad zavedanjem vlade, da je socialna država temelj sodobne demokratične skupnosti. "Socialna država ni nekaj samoumevnega – je rezultat zavedanja, da se kakovost družbe meri po tem, kako poskrbi za svoje najranljivejše," je dejal.

Zdravljenje otrok kot simbol sodelovanja

Larisa Štoka iz društva Palčica Pomagalčica je pohvalila odziv države v času zbiranja sredstev za redko zdravilo za otroke. Kot je dejala, se je država takrat odzvala hitro in srčno: "V zelo kratkem času so se zgodile spremembe, ki omogočajo dostop do zdravljenja v Sloveniji. Verjamem, da je to korak, katerega pomen bomo razumeli šele v prihodnosti."

Larisa Štoka iz društva Palčica Pomagalčica je pohvalila odziv države v času zbiranja sredstev za redko zdravilo za otroke. Foto: Daniel Novakovič/STA

Partnerstvo za prihodnost

Premierjev kabinet je v izjavi za javnost poudaril, da vlada od začetka mandata uresničuje številne ukrepe za izboljšanje položaja ranljivih skupin: uskladitve pokojnin, draginjski dodatek, energetska pomoč, ureditev dolgotrajne oskrbe, razvoj mreže domov za starejše ter zamejitev stroškov dopolnilnega zavarovanja.

Organizacije, ki so bile povabljene na srečanje, imajo neposreden stik z ljudmi in pogosto ponujajo neprecenljiv vpogled v realne izzive, s katerimi se srečujejo skupnosti. Vlada napoveduje, da bo sodelovanje z njimi še okrepila in predloge, podane na srečanju, vključila v oblikovanje politik.