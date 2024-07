Na ljubljanskem pokopališču Polje so se danes številni zbrani poslovili od humanitarke in prejemnice državnega odlikovanja zlati red za zasluge Anite Ogulin. Pogrebne slovesnosti, ki je potekala z vojaškimi častmi, sta se med drugimi udeležila tudi predsednica republika Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob.

Pogrebna slovesnost se je začela s himno Slovenske vojske, nato pa je zbrane nagovorila predsednica države. "Redki so ljudje, ki se dotaknejo toliko src, kot se jih je Anita Ogulin, in tam tudi ostanejo. In ne le to – tam živijo," je glede na objavo na spletni strani urada predsednice uvodoma dejala Pirc Musarjeva.

"Njene roke so bile vedno odprte za objem, njen nasmeh pa je bil vir moči za tiste, ki so se znašli v najtežjih trenutkih," je med drugim izpostavila predsednica države. Foto: Mediaspeed

Humanitarka z zlatim srcem

Po njenih besedah je bila Ogulinova humanitarka z zlatim srcem, katere "neizmerna dobrota in nesebičnost sta se dotaknili vseh, ki smo imeli privilegij, da smo jo poznali". "Vsakdo, ki je kdaj prišel v stik z Anito, je občutil njeno sočutje in neomajni optimizem, predvsem pa vero v ljubezen. Govorila je, da je najbolj srečna tedaj, ko so srečni drugi. Njene roke so bile vedno odprte za objem, njen nasmeh pa je bil vir moči za tiste, ki so se znašli v najtežjih trenutkih," je med drugim izpostavila predsednica države.

Po navedbah Pirc Musarjeve je Ogulinova poskrbela, da bodo njeno poslanstvo nadaljevali vsi, "ki se jih je dotaknila njena ljubezniva dlan", med temi je še posebej izpostavila njene sopotnike iz Zveze Anite Ogulin in Zveze prijateljev mladine (ZPM).

Svoje spomine na Anito Ogulin je v nekrologu, danes objavljenem na spletni strani ZPM, strnila tudi predsednica ZPM Darja Groznik. "Večina spominov in lepih misli ne bo objavljenih, ampak zapisanih v srcih tistih, ki jim je pomagala. Za mnoge je bila zadnje upanje. Da Slovenija ni le dežela blagostanja, da se družba nevarno razslojuje na bogate in revne, da so mnogi odrinjeni na rob preživetja in oropani celo človeškega dostojanstva, da si zatiskamo oči pred realnostjo, je vztrajno in argumentirano ponavljala," je zapisala.

Po njenih besedah je največja in najbolj dragocena zapuščina Anite Ogulin zavedanje, da lahko naredimo družbo bolj sočutno, prijazno in spodbudno za vse.

Pogrebne slovesnosti sta se udeležila tudi premier Robert Golob in ljubljanski župan Zoran Janković. Foto: Mediaspeed

Pokopali so jo z vojaškimi častmi

Pokojna Anita Ogulin je bila odlikovana z zlatim redom za zasluge, zaradi česar ji je pripadal pogreb z vojaškimi častmi, s čimer so se strinjali tudi svojci. Ob današnjem odprtju mrliške vežice je Garda Slovenske vojske položila venec v imenu Republike Slovenije. Pol ure pred začetkom pogreba pa se je pred vhod v mrliško vežico postavila častna straža pripadnikov garde, ki je na slovesnosti izstrelila tri salve.

Današnje pogrebne slovesnosti so se med drugim udeležili tudi premier Robert Golob, ljubljanski župan Zoran Janković, nekdanji predsednik Danilo Türk in odvetnica ter podpredsednica upravnega odbora ZPM Ljubljana Moste-Polje Nina Zidar.

Humanitarka in dolgoletna predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin se je v 73. letu starosti poslovila v torek, po težki bolezni. Življenje je posvetila humanitarnemu delu, za kar je prejela tudi številna priznanja. S svojim delom, trudom in zavzetostjo je več kot 40 let aktivno reševala stiske otrok, mladostnikov in družin po Sloveniji, so ob slovesu zapisali na ZPM Ljubljana Moste-Polje.