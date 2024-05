Nataša Pirc Musar za življenjsko delo odlikovala Anito Ogulin

Anita Ogulin je dolgoletna predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, ki se je nedavno preimenovala v Zvezo Anita Ogulin in ZPM. Kot so v predsedničinem uradu zapisali v sporočilu za javnost, je bila Ogulinova vrsto let zadnje pribežališče za premnoge pozabljene otroke in družine. "S svojo izjemno predanostjo in dolgoletnim delom na področju socialnega varstva in dobrodelnosti je pripomogla k izboljšanju življenjskih razmer številnih otrok, družin ter posameznikov v stiski," so zapisali v sporočilu za javnost.

Fotogalerija 1 / 4

Je ustanoviteljica Fundacije predsednika republike Pustimo jim sanje, bila je mentorica na otroških parlamentih, vzgojiteljica, pedagoška vodja na letovanjih, taborih in izletih. Ustanovila je tudi štipendijski sklad za revne otroke pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, s čimer je omogočila izobraževanje številnim otrokom iz družin s finančnimi težavami.

Ogulinova je avtorica in soavtorica številnih programov, med katerimi izstopajo Avtobus sreče, Nikoli sam, Botrstvo v Sloveniji, Boom počitnice ter projekt Mladi in Evropa. Ti programi so pomagali prebuditi občutek sprejetosti in lastne vrednosti pri otrocih ter omogočili njihovo socialno vključenost. Program Botrstvo v Sloveniji je z njeno pomočjo omogočil podporo več kot 13 tisoč otrokom, zbranih je bilo več kot 33 milijonov evrov sredstev in v programu se je v krog solidarnosti povezalo več kot deset tisoč botrov.

"Anita Ogulin je s svojim delom prispevala k uresničevanju odprte, otrokom prijazne družbe, k zagotavljanju varnega otroštva in mladosti ter enakih možnosti za vse otroke. Njeno delo in dosežki na področju socialnega varstva in dobrodelnosti so izjemni, za vedno dragoceni. Podeljeno odlikovanje je tako izraz globoke in iskrene hvaležnosti za njeno srce, polno neizmerne dobrote in sočutja do sočloveka," so v uradu predsednice zapisali v obrazložitvi.

Hvala, draga Anita, za srce, polno neizmerne dobrote in sočutja do sočloveka.❤️



🔗: https://t.co/naJ8SewVkg pic.twitter.com/bdj3Z6VBhy — Nataša Pirc Musar (@nmusar) May 19, 2024

Ogulinova je za svoje delo prejela tudi številna druga priznanja, vključno z nazivom Slovenka leta po izboru Nedeljskega dnevnika, častna meščanka Ljubljane, Delova osebnost leta, ime leta Vala 202, letos pa je prejela tudi kip častne Slovenke za vse čase. Takratni predsednik republike Danilo Türk ji je leta 2012 podelil odlikovanje red za zasluge.