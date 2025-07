Vzhodno od Guadalajare v mehiški zvezni državi Jalisco se je sredi odprla ogromna vrtača, ki je pogoltnila dve vozili – tovornjak in poltovornjak in sprožila nujne intervencije. Zračni posnetki razkrivajo nevejeten obseg vrtače, ki naj bi bila dolga približno 40 metrov in široka 10 metrov. Poškodovanih ali smrtnih žrtev na srečo ni bilo.