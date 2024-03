Šokanten posnetek: trenutek, ko ogromna skala pod seboj pokoplje tovornjak #video

Na posnetku kamere, ki je bila v tovornjaku, vidimo, kako se skala v velikosti avtomobila kotali po pobočju in pade na tovornjak. Enako bi se lahko zgodilo vozniku za njim, a je ta pravočasno zaviral, tako da so skale pristale tik pred vozilom. Odpel je varnosti pas in pobegnil iz kabine tovornjaka ter si tako rešil življenje, saj so se skale še naprej kotalile po pobočju.

Oba voznika sta jo čudežno odnesla brez poškodb, poročanje perujskega časopisa La Republica povzema Daily Mail.

Cesta, ki povezuje mesti Casapalca in Corcona, je bila zaradi odstranjevanja kamenja zaprta več ur. Oblasti vzrok incidenta še preiskujejo, po prvih ugotovitvah pa so se skale zrušile zaradi obilnih padavin.



Iz Peruja so pred časom že poročali o tragediji, ko je pod plazom, ki se je sprožil zaradi močnega deževja, umrlo več deset ljudi.