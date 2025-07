Slovenci v boj za bronasto odličje svetovnega prvenstva #prenos

Slovenska košarkarska reprezentanca do 19 let bo danes ob 17. uri po slovenskem času v Lozani igrala tekmo za bronasto odličje na svetovnem prvenstvu. Slovenci se bodo po porazu v polfinalu z Nemčijo, v boju za tretje mesto udarili z Novo Zelandijo.

Slovenci so v soboto v polfinalu še drugič na prvenstvu klonili proti Nemčiji, s katero so se pomerili že v prvem delu prvenstva in klonili z 68:75, tudi tokrat pa niso našli zmagovite formule. Na koncu so klonili z 72:84.

Zdaj jih čaka boj z Novo Zelandijo, ki je v polfinalu s kar 64:120 klonila proti ZDA, v četrtfinalu pa je ugnala Švico (84:70).

V prvem delu turnirja so Slovenci poleg že omenjenega poraza z Nemčijo, klonili proti Kanadi (63:82), premagali Kitajsko (99:82) in se tako v osmino finala podali s tretjega mesta v skupini B. V osmini finala so nato z 81:80 strli Argentino, zatem pa so se v petek v velikem slogu uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva, potem ko so premagali Izrael z 79:55.

Ista generacija slovenskih košarkarjev je zablestela že na lanskem evropskem prvenstvu do 18 let, na katerem so osvojili bronasto odličje. Slovenska izbrana vrsta sicer šele tretjič sodeluje na svetovnem prvenstvu v tej starostni kategoriji, pred dvema letoma so Slovenci osvojili deveto mesto, leta 2003 pa sedmo.

Reprezentanca do 19 let: Mark Padjen, Leon Ivičič, Leon Zdravković, Vit Hrabar, Urban Kroflič, Žak Smrekar, Filip Petkovski, Mark Povše, Bine Plut, Lovro Lapajne, Mark Ciperle, Aljaž Menič. Selektor: Danijel Radosavljević.

SP do 19 let, tekma za tretje mesto in finale

Nedelja, 6. julij:

