Verstappen izenačil Vettla, Hamilton sanjal 10. zmago

Lewis Hamilton je vsaj sanjal svojo 10. zmago v Silverstonu. Foto: Reuters Nepregledna množica navijačev si sicer želi zmage enega od trojice, ki so na štartnih mestih od tri do pet: Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes) in Lewis Hamilton (Ferrari). "Nocoj bom sanjal o zmagi," je po kvalifikacijah dejal sedemkratni prvak, ki doma prvič dirka s Ferrarijem.

"Mislim, da bo zelo zelo težko premagati McLarna in Maxa, a imamo željo in bomo naredili vse, da nam uspe." Ima največ navijačev, v garaži pa ga podpirata tudi brat in mama. Tu je zmagal že devetkrat. S petega štartnega mesta bo zanj težko. Menil je, da je bil sposoben vsaj prve vrste, a je v zadnjem hitrem krogu zaradi podkrmarjenja v 16. zavoju izgubil desetinko ali dve. "Zadovoljen sem, kako napredujemo. Gremo v pravo smer. Z inženirjem se vse bolje razumeva, torej z vidika, kako nastaviti dirkalnik. Z njim sem veliko bolj zadovoljen."

Štartna vrsta v Silverstonu: