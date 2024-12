Začel se je dobrodelni maraton Radia 1 in družbe DM, v okviru katerega bodo voditelji iz studia na ljubljanskem Mestnem trgu neprekinjeno oddajali 28 ur, medtem pa ne bo manjkalo zabave, gostov, glasbenih nastopov in presenečenj. Maraton je letos posvečen humanitarki Aniti Ogulin, zbrana sredstva pa bodo namenjena družinam v stiski.

Voditelji Denis Avdić, Anja Ramšak, Lara Tošić in Miha Deželak bodo na ljubljanskem Mestnem trgu oddajali vse do petka, 20. decembra do 9. ure zjutraj. Odločili so se, da združijo moči in naredijo najdaljši Denis Avdić show v zgodovini.

Kot so sporočili organizatorji, je letos maraton posvečen humanitarki Aniti Ogulin, ki je s svojim življenjem in poslanstvom širjenja dobrega premikala gore in prižigala iskrice upanja.

Zbiranje sredstev so že začeli, pomagate lahko z SMS-sporočilom na 1919 s ključnimi besedami POMAGAM5 ali POMAGAM10, danes pa je še mogoče donirati tudi v vseh DM drogerijah po Sloveniji.

V studiu na Mestnem trgu bodo voditelji gostili številne glasbene, znane Slovence in druge goste, ki bodo popestrili program.

Voditelji bodo na ljubljanskem Mestnem trgu oddajali vse do petka. Jano Morelj na skrajni levi je zamenjala Anja Ramšak. Foto: Mediaspeed

Na dobrodelni tržnici kmetije iz cele Slovenije

Na Mestnem trgu bo danes v organizaciji ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potekala tudi dobrodelna tržnica, na kateri se bodo predstavile kmetije iz cele Slovenije. Kot so napovedali na ministrstvu, želijo z njo pokazati, da ima tudi kmetijstvo srce - "s pridnimi rokami in toplino, ki bogati praznične dni, bodo naši kmetje na tržnici ponudili lokalne pridelke, s katerimi lahko prinesemo dobroto v vsak kotiček doma". Ob tem bo potekalo zbiranje prostovoljnih prispevkov za dobrodelni maraton Radia 1.

Lani so voditelji s pomočjo poslušalcev zbrali 518.372 evrov, leta 2022 1.153.873 evrov in leta 2021 1.042.799 evrov.

Letos je maraton posvečen humanitarki Aniti Ogulin. Foto: Ana Kovač