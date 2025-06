Pripravite se na zapore cest, začenja se največji kolesarski dogodek

Največji športno-rekreativni kolesarski dogodek, 44. Maraton Franja BTC City, bo tudi letos povzročil vrsto začasnih in popolnih zapor cest na širšem območju Ljubljane in drugod po Sloveniji. Ta vikend, med 13. in 15 junijem, bo na cesti večje število kolesarjev vseh generacij, prve zapore pa pričakujte že danes iz Ljubljane proti Domžalam in nazaj.

Danes bo popolna zapora Ljubljana (Šmartinska cesta) – Sneberje – Podgorica – Dragomelj – Domžale med 15. in 21. uro.

Med 13. in 15. junijem 2025 bo na tridnevnem maratonu Franja sedem različnih kolesarskih preizkušenj.

Prvi kolesarji proti Domžalam in nazaj v Ljubljano

Prva preizkušnja se začne danes ob 16. uri s kronometrom na 11 oziroma 21,2 kilometra na relaciji Ljubljana–Domžale–Ljubljana, kjer lahko že pričakujemo prve zapore v prometu.

Policija voznikom sporoča, naj:

- spremljajo informacije o predvidenih zaporah cest in morebitnih obvozih,

- dosledno upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo ter navodila policistov in redarjev organizatorja,

- prilagodijo svojo vožnjo razmeram na cestah, predvsem na območjih, kjer bo potekal maraton,

- ravnajo strpno in odgovorno ter s tem prispevajo k varnosti vseh udeležencev v prometu.

Sobota prinaša štiri trase: 97 kilometrov dolg Ljubljanski zmajev MTB-izziv powered by EES-sistemi, namenjen ekipam kolesarjev, ki se radi vozijo po gozdnih in gravel poteh; 77 kilometrov dolgo Barjanka powered by GH Holding s startom na Kongresnem trgu in ciljem v BTC Cityju Ljubljana; brezplačni 25-kilometrski družinsko-šolski maraton Medex ter brezplačni enokilometrski Vzajemkov otroški kolesarski izziv za najmlajše.

Nedelja bo v znamenju dveh osrednjih preizkušenj: 156-kilometrskega Velikega maratona Franja BTC City ter 97-kilometrskega Triglav malega maratona Franja, obe s startom in ciljem v BTC Cityju Ljubljana.