V ponedeljek ob 10. uri je začela oddajati najmlajša, a verjetno najglasnejša radijska postaja v Sloveniji, na kateri bodo lahko poslušalci uživali izključno v rock glasbi – Radio 1 Rock.

Prihod na motorju

Z vzpostavitvijo nove postaje pa se je pred radijski mikrofon vrnila tudi priljubljena radijska voditeljica in vremenarka Jana Morelj. Poslušali jo boste lahko vsak delavnik od 10. do 14. ure. Kot se za pravo rockerico spodobi, se je 41-letnica na ponedeljkovo otvoritev in novo delovno mesto pripeljala z motorjem Harley Davidson. Kasneje so se ji v studiu pridružili številni glasbeni gostje iz vrst rock glasbe in ji čestitali ob novem podvigu.

V studiu je med drugim gostila Pera Lovšina, skupine Siddharta, Mi2, Mrfy, Alo!Stari, Orlek, Tabu, Elvis Jackson, Šank Rock, Miho Guština in številne druge, oglasili pa so se tudi njeni nekdanji sodelavci Denis Avdić, Miha Deželak in Lara Tosić.

Tako se je na novo delovno mesto pripeljala Jana Morelj. Foto: Darja Štravs Tisu

Novi Radio 1 Rock lahko poslušate na frekvencah 87,6 MHz (Ljubljana z okolico) in 94,4 (Maribor z okolico). Poleg Jane Morelj boste lahko zjutraj od 6. do 10. ure poslušali še voditelja Dajnomirja Gorjanca.

Morelj poleg radijske voditeljice deluje tudi kot vremenarka na Pop TV, po slovesu od Denis Avdić Showa na Radiu 1 pa je začela ustvarjati tudi podkast Backstage z Jano Morelj, kjer se pogovarja s slovenskimi glasbeniki in ljudmi, ki delujejo v ozadju, a so zelo pomemben faktor.

