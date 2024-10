Gregor Trebušak bo oddajo Svet na Kanalu A vodil še do konca leta, februarja pa se bo pridružil ekipi Slovenian Business Club (SBC). Za Žurnal24 je povedal, da je na Kanalu A od prve oddaje. "Ponosno lahko rečem, da sem soustvarjal informativni program, kjer so prišle do izraza osebne zgodbe, napredki, posebni posamezniki ... Prav takšne sem imel v svoji svetovni ekipi, kljub temu da se je ta z leti spreminjala," je povedal.

Dodal je, da je dobil novo priložnost in o spremembi dobro premislil. "Gre za nove izzive, ki se mi zdijo res v redu. Drugi razlog je bila družina. Ena hčerka bo prihodnje leto šla v vrtec, druga v šolo ... Moja služba pa je taka, da sem popoldne na televiziji, kar bi pomenilo, da ju več kot sto dni na leto ne bi videl," je Trebušak povedal za Žurnal24 in sklenil, da "je čas za nove, malce drugačne zgodbe."