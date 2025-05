Medtem ko so pretekla leta po razglasitvi rezultatov Evrovizije uporabniki družbenih omrežij izrazili veliko nezadovoljstva z zmagovalcem, saj so se glasovi strokovne žirije in občinstva precej razlikovali, je letos nekoliko drugače. Marsikdo je z izidom letošnjega tekmovanja in zmago avstrijskega predstavnika JJ zadovoljen, drugim pa je ob razglasitvi odleglo: "Samo da ni zmagal Izrael."

Čeprav je izraelska predstavnica Juval Rafael od občinstva dobila največ glasov, so številni uporabniki družbenih omrežij nad njenim drugim mestom šokirani in razočarani. "Tako sem vesel, da ni zmagal Izrael", "Proslavljamo poraz Izraela in ne zmago Avstrije", "Avstrijski predstavnik mi ni bil najbolj všeč ampak hvala bogu, da ni zmagal Izrael", je le nekaj odzivov, ki so se zvrstili na omrežju X.

Pozivi k izključitvi Izraela

Pred tekmovanjem, na katerem je s pesmijo Wasted Love slavil Avstrijec JJ (Johannes Pietsch), kar pomeni, da bo Evrovizija prihodnje leto pri naših severnih sosedih, so se v Baslu zbrali številni protestniki, ki so nasprotovali udeležbi Izraela na Evroviziji. Prišlo je tudi do spopada s policisti, prisotni pa so izobesili transparente z napisi "Ni odra za genocid", "Sram naj vas bo" in "Bojkot Izraela, bojkot Basla".

Čeprav so se pred začetkom vrstili pozivi k izključitvi Izraela s tekmovanja, kot se je leta 2022 zgodilo z Rusijo, je Izraelka prejela največjo podporo občinstva. Predstavniki strokovnih žirij ji s točkami niso bili naklonjeni in so jo uvrstili na skupno 15. mesto, po razglasitvi vseh točk gledalcev pa se je zavihtela na visoko drugo.

297 points from the public for Israel. Social media is not real life. #Eurovision pic.twitter.com/EBqhkVGKIf — Emily Hewertson 🇬🇧 (@emilyhewertson) May 17, 2025

Kljub pozivom s strani evropskih poslancev s prvopodpisanim Matjažem Nemcem, slovenskih glasbenikov in umetnikov ter RTV Slovenija, jim je šest točk podelilo tudi slovensko občinstvo. Največ točk so sicer podelili Italiji, 10 točk Avstriji, osem Albaniji, sedem Estoniji, pet Švedski, štiri Luksemburgu, tri Ukrajini, dve Norveški in eno Islandiji. Člani slovenske strokovne žirije Izraelu niso podelili točk.

Veliko polemik je sprožilo tudi špansko občinstvo, ki je Izraelki podelilo 12 točk, medtem ko je njihova nacionalna televizija pred začetkom prenosa predvajala pomenljiv zapis: "Ko gre za človekove pravice, molk ni opcija. Mir in pravica za Palestino." Po 12 točk je Izrael dobil tudi od gledalcev iz Azerbajdžana, Francije, Nizozemske, Nemčije, Luksemburga, Švedske, Portugalske, Združenega kraljestva, Švice, Belgije, Avstralije in gledalcev "ostalega sveta".

10 points for spain and 297 for israel. this is unreal. our broadcasters ended them anyways #Eurovision pic.twitter.com/qbUpTXvxtF — blanca (@tesfayedua) May 17, 2025

Favoriti na stavnicah brez podpore strokovnih žirij

Veliko podpore na družbenih omrežjih so dobili tudi tretjeuvrščeni Estonec Tommy Cash in predstavniki Švedske KAJ, ki so veljali za izrazite favorite, a od strokovnih žirij niso dobili veliko podpore.

This dance will go down as one of the most iconic dances in Eurovision history. Seriously, how is he able to do that? It‘s hypnotizing.#Eurovision #Eurovision2025 #ESC2025 #Estonia pic.twitter.com/aRfRDPrZIB — Kero 🇩🇪🇩🇰🇫🇮🇳🇴🇲🇹🇸🇪 (@Krm_H67) May 17, 2025

Gledalci so bili navdušeni tudi nad nastopom najslavnejših drugouvrščenih izvajalcev Baby Lasagne in Käärije, ki sta najprej priredila dvoboj svojih evrovizijskih skladb, nato pa predstavila še novo, skupno pesem. "Najboljši del letošnje Evrovizije", "Najboljša pesem vseh časov" in "Kje lahko glasujem za Baby Lasagno in Käärijo?" so navdušeno zapisali.

