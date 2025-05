Kaj se je v resnici dogajalo med nastopom Izraelke na Evroviziji?

Sodelovanje Izraela na izboru pesmi Evrovizije tudi letos buri duhove. Za razliko od lani sodelujoči glasbeniki svojega morebitnega nestrinjanja z izraelsko udeležbo javno ne izražajo, zato pa ne molči občinstvo.

Na družbenih omrežjih se je pojavilo več posnetkov nastopa Izraelke Juval Rafael v četrtkovem predtekmovanju, na katerih je mogoče slišati, kako so jo v dvorani skorajda povsem preglasili žvižgi in negodovanje občinstva.

Poglejte:

Tega v televizijskem prenosu ni bilo mogoče slišati in na družbenih omrežjih zdaj tečejo burne razprave o tem, ali so zvoke iz občinstva namerno blokirali, kot so to storili tudi na lanski Evroviziji v Malmöju ob nastopih takratne izraelske predstavnice Eden Golan.

Do protestov v dvorani je prišlo že prej, med četrtkovo generalko, ko je več ljudi med nastopom Izraelke dvignilo palestinske zastave in začelo žvižgati, nato pa so jih pospremili iz dvorane.

Palestinske zastave ob nastopu Juval Rafael na četrtkovi generalki Foto: Profimedia

