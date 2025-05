Med tekmovalci v drugem evrovizijskem predizboru je tudi srbski pevec Stefan Zdravković, ki nastopa pod umetniškim imenom Princ od Vranje. Pred nastopom je odgovarjal na vprašanja novinarjev in popolnoma osupnil, ko je stopil pred mikrofon novinarja norveškega tabloida VG. Odgovoril mu je namreč v tekoči norveščini.

Poglejte:

Srbski pevec je s svojim odgovorom močno presenetil novinarja, ki ga je nato zanimalo, kje se je tako dobro naučil njegovega jezika. "Na fakulteti v Beogradu," je odgovoril Princ in pojasnil, da je na beograjski filozofski fakulteti študiral norveški jezik in skandinavistiko, nekaj let pa je norveščino tudi poučeval.

Znanje norveščine pa mu vsaj v predizboru ne bo pomagalo. V vsakem predtekmovanju lahko namreč glasuje le občinstvo iz držav, ki tekmujejo tisti večer, Norveška pa je tekmovala v torkovem predizboru. Norveškemu predstavniku se je uspelo uvrstiti v nadaljevanje tekmovanja, Princ pa si bo vstopnico v sobotni finale še moral izboriti.

